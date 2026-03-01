پیام تسلیت چمران به مناسبت شهادت رهبر انقلاب اسلامی

به گزارش ایلنا به نقل از شهر، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران را تسلیت گفت.

در متن این پیام آمده است:

بسم رب الشهدا و الصدیقین

ملت عزیز و سربلند ایران

شهادت و عروج ملکوتی رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه ای، اسوه ایمان، شجاعت و بصیرت ملت ایران را داغدار کرد، آن یگانه مردی که عمری را در مسیر اسلام و انقلاب مجاهدت کرد و خاری در گلوی دشمنان بود، او که مردانه در میدان رزم ایستاد، در برابر قلدرگویی‌ها و تهدیدات به تاسی از مولایش امام حسین (ع) خم به ابرو نیاورد و شجاعانه مسیر شهادت را برگزید، او که در آخرین سخنرانی خویش با صدایی رسا فریاد زد هرگز تن به تسلیم یزیدیان زمان نخواهد داد و در نهایت به آرزوی همیشگی‌اش و شهادت در راه آرمان‌هایش رسید.

اینجانب این مصیبت جانکاه و شهادت رهبر عزیزمان را محضر امام زمان (عج) و آحاد ملت ایران تبریک و تسلیت عرض می‌نمایم، چنین سرنوشتی سترگ و شیرین شایسته مردان خداست و چیزی جز شهادت نمی‌توانست حسن ختامی برای یک عمر مجاهدت، بزرگ منشی، پایبندی به ارزش ها، استواری در اصول و خدمت در مسیر دین و انسانیت باشد.

دشمنان رذل این نظام بدانند این رفتارهای سخیف و مذبوحانه خللی در جریان بزرگ عدالت خواهی و آزادی طلبی مردم ایران نخواهد بود و ملت مسلمان و قدرشناس ایران اسلامی راه این شهید بزرگوار را پرصلابت‌تر از گذشته ادامه خواهند داد، بی‌شک تا انتقام سخت رهبر فرزانه و حکیممان آرام نخواهیم نشست و اسرائیل، آمریکا و هم پیمانانش آرزوی خبیث خود را به گور خواهند برد.

انتهای پیام/