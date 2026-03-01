فراخوان ثبت نام داوطلبان مشارکت در پویش "خادمان شهر"
رئیس قرارگاه مردمی خدمات شهری شهرداری تهران از آغاز فراخوان ثبت نام داوطلبان مشارکت در پویش «خادمان شهر» خبر داد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل معاونت خدمات شهری شهرداری تهران، کشاورز ، رئیس قرارگاه مردمی خدمات شهری شهرداری تهران با اعلام این مطلب گفت: فراخوان ثبت نام داوطلبان مشارکت در پویش «خادمان شهر»، ویژه گروه ها و فعالان فردی جهادی و مردمی متخصص در مواجهه با مخاطرات ناشی از تهاجم دشمن در شهر تهران آغاز شده است.
وی در ادامه افزود: در همین راستا از رانندگان ماشین آلات سنگین و سبک، تخصص های فنی شامل جوشکاری، تکنیسین برق، لوله کشی و تاسیسات و سایر تخصص های مرتبط دعوت به همکاری می شود.
به گفته کشاورز متقاضیان می توانند از طریق لینک https://survey.porsline.ir/s/cu7EKj0z در این فراخوان ثبت نام کنند.