«بسم الله الرحمن الرحیم

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضی نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِیلاً

تجاوز و حمله ددمنشانه رژیم غاصب کودک کش، با همدستی دولت آمریکای جنایتکار به خاک کشور عزیزمان ایران، در میانه مذاکرات دیپلماتیک، بار دیگر خوی پلید و اهداف شوم و نیّات ضد حقوق بشری دشمنان را به جهانیان نمایاند.

وزارت آموزش و پرورش، ضمن محکومیت قاطعانه حملات وحشیانه و تجاوزکارانه رژیم کودک کش صهیونی و آمریکای جنایتکار به مدارس و مراکز آموزشی که بر خلاف موازین و قوانین حقوق بشر و بین الملل بوده و منجر به شهادت جمع کثیری از دانش آموزان و معلمان عزیز و بی گناه مان شد را به ملت شریف و سرافراز ایران عزیز، به ویژه خانواده‌های معزز شهدا، جامعه فرهنگیان و دانش‌آموزان و عموم ملت‌های آزاده ایران تسلیت و تعزیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای شهدای این حوادث تلخ و اندوهناک، علو درجات و برای بازماندگان عزیز، صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.

بی تردید این حملات ناجوانمردانه، خدشه به تمامیت ارضی کشور و یکپارچگی ایران عزیزمان به شمار رفته و دلاورمردان شجاع و سلحشور نیروهای مسلح، پاسخ کوبنده و درخوری به دشمنان و متجاوزان خواهد داد.

بر کسی پوشیده نیست که مدرسه، حریم امن تعلیم و تربیت و کانون پرورش آینده‌سازان هر جامعه بوده و تعرض به آن، تعرض به ارزش‌های انسانی، اصول مسلم حقوق بشردوستانه و کرامت ذاتی انسان‌ها قلمداد می شود، ِلذا هدف قرار دادن غیرنظامیان، به‌ویژه کودکان معصوم و بی پناه و معلمان فرهیخته و بی دفاع، مغایر با تمامی موازین اخلاقی و بین‌المللی بوده و وجدان های جهانیان را بیدار و جریحه‌دار خواهد ساخت.

سکوت و بی توجهی برخی مجامع و نهادهای بین‌المللی در برابر این فجایع انسانی و اقدامات تجاوزکارانه دشمنان، پرسش‌های جدی درباره کارآمدی و پایبندی آنان به رسالت صیانت از صلح و امنیت جهانی، ایجاد کرده است و از این روی انتظار می‌رود نهادهای مسئول، با رویکردی عادلانه نسبت به محکومیت صریح این اقدامات و حمایت از حقوق کودکان مظلوم و غیرنظامیان اقدام نموده و از تکرار چنین حوادث تلخ و ناگواری جلوگیری نمایند.

از این روی، وزارت آموزش و پرورش، ضمن تأکید بر ضرورت صیانت و محافظت از جان دانش‌آموزان و معلمان سراسر جهان، از مجامع و نهادهای بین المللی تقاضا دارد تا در مقابل این فجایع تاریخی ضدبشری، سکوت اختیار نکرده و مسئولانه عمل نمایند و با اقدامات مؤثر، زمینه برقراری امنیت پایدار برای مراکز آموزشی را فراهم آورند.

ما بر این باوریم که مسیر علم، آگاهی و تربیت هرگز با خشونت و اقدامات تجاوزکارانه متوقف نخواهد شد و خون پاک شهیدان، چراغ راه استمرار تعلیم و تربیت و تلاش برای برقراری صلح، عدالت و امنیت پایدار خواهد شد.»