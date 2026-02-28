به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری تهران، محمدصادق معتمدیان استاندار تهران گفت : در پی تجاوز رژیم سفاک آمریکا به همراهی رژِیم فاسد صهیونیستی و بر اساس اطلاعیه شماره یک شورای عالی امنیت ملی در راستای تامین آرامش و امنیت مردم عزیز فعالیت کلیه مدارس و دانشگاههاى استان تا اطلاع ثانوی تعطیل و دستگاههای اجرایی مستقر در استان تهران بصورت ٥٠ درصدبه فعالیت خود خواهند پرداخت .

وی افزود : واحد هاى پشتیبان و فنى ستاد بانک ها در شهر و استان تهران با ٥٠ درصد نیروها و ٥٠ درصد شعب منتخب و همچنین شعب ارزى و شعب دارای صندوق امانات دایر خواهند بود .

استاندار تهران افزود: واحدهای عملیاتی دستگاه‌های خدمات‌رسان و شهرداری‌ها، مراکز درمانی، نظامی، انتظامی و امنیتی از شمول این بخشنامه مستثنی هستند.

استاندار تهران تأکید کرد: با توجه به اقدامات بعمل آمده در راستای تامین مایحتاج و کالاهای اساسی مورد نیاز شهروندان عزیز ، هیچ کمبودی وجود نداشته و مردم عزیز با آسودگی خاطر می توانند کالاهارا تهیه نمایند .

وی ادامه داد : مردم عزیز کلیه اخبار و اطلاعات مورد نیاز را از رسانه های رسمی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پیگیری نمایند .

معتمدیان افزود : مدیران دستگاه‌ها نیز موظف هستند تمهیدات و برنامه ریزی هاى لازم جهت بهره مندی کارکنان از ظرفیت دورکاری را انجام داده و به‌گونه‌ای که در روند خدمات‌رسانی به مردم عزیز خللی ایجاد نشود و کارکنان ضمن ارتباط مستمر با محل خدمت در صورت نیاز دستگاهها ، آمادگى لازم جهت حضور در محل کار و ارائه خدمات را داشته باشند .

معتمدیان تاکید کرد : کلیه رده هاى مدیریتی استان تهران از شمولیت این بخشنامه مستثنی می باشند و می بایست در محل خدمت ارائه خدمت نمایند.

