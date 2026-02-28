اطلاعیه پلیس راهور فراجا
جاده چالوس و آزادراه پردیس یکطرفه شد
بهدنبال افزایش حجم ترافیک و با هدف تسهیل در تردد، پلیس راهور فراجا اعلام کرد که جاده چالوس از تهران به سمت شمال به صورت یکطرفه شده است.
به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام فراجا همچنین، بهدلیل تراکم بالای ترافیک، مسیرهای جنوب به شمال آزادراه تهران ـ شمال و کرج ـ چالوس نیز بهطور موقت یکطرفه اعلام شده و مسیر مرزنآباد به تهران و کرج کاملاً مسدود شده است.
سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا در این خصوص اظهار داشت: با توجه به شرایط کنونی و حجم بالای تردد، برای تخلیه بار ترافیکی، مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران-شمال و کرج-چالوس بهطور موقت یکطرفه شده است. این تغییرات بهمنظور تسهیل تردد و کاهش ترافیک در مناطق شمالی کشور اتخاذ شده است. همچنین، مسیر پردیس به تهران در آزادراه پردیس نیز کاملاً مسدود شده است و در حال حاضر از هر دو لاین (رفتن و برگشت) برای تخلیه بار ترافیکی به سمت شمال استفاده میشود.
وی افزود: همچنین تا این لحظه هیچگونه انسداد یا محدودیتی در سایر محورهای مواصلاتی کشور گزارش نشده است و تمامی جادهها و محورهای کشور باز هستند.
سردار حسینی همچنین از رانندگان خواست که پیش از سفر، وضعیت جادهها و شرایط جوی را از منابع معتبر جویا شده و از سوخت کافی در خودرو خود اطمینان حاصل کنند.
وی تأکید کرد: هموطنان عزیز باید توجه داشته باشند که مسیرهای مرزنآباد به تهران و کرج و پردیس به سمت تهران کاملاً مسدود هستند و هیچگونه تردد در این مسیرها امکانپذیر نیست.
رانندگان باید از مسیرهای جایگزین استفاده کرده و از ایجاد هرگونه اختلال در حرکت سایر خودروها جلوگیری کنند.
حسینی در ادامه خاطرنشان کرد: تمامی مأموران پلیس راه و پلیس راهور در سراسر کشور آماده خدمترسانی به مردم هستند و برای تأمین امنیت سفرها و تسهیل تردد، در هر لحظه از سفرهای مسافران در کنار آنها قرار دارند.
رئیس پلیس راهور فراجا از عموم مردم درخواست کرد: که در سفرهای خود با همکاری با پلیس، از بروز هرگونه حادثه جلوگیری کرده و سفری ایمن و بیدغدغه را تجربه کنند.