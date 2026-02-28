سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا در این خصوص اظهار داشت: با توجه به شرایط کنونی و حجم بالای تردد، برای تخلیه بار ترافیکی، مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران-شمال و کرج-چالوس به‌طور موقت یک‌طرفه شده است. این تغییرات به‌منظور تسهیل تردد و کاهش ترافیک در مناطق شمالی کشور اتخاذ شده است. همچنین، مسیر پردیس به تهران در آزادراه پردیس نیز کاملاً مسدود شده است و در حال حاضر از هر دو لاین (رفتن و برگشت) برای تخلیه بار ترافیکی به سمت شمال استفاده می‌شود.

وی افزود: همچنین تا این لحظه هیچ‌گونه انسداد یا محدودیتی در سایر محورهای مواصلاتی کشور گزارش نشده است و تمامی جاده‌ها و محورهای کشور باز هستند.

سردار حسینی همچنین از رانندگان خواست که پیش از سفر، وضعیت جاده‌ها و شرایط جوی را از منابع معتبر جویا شده و از سوخت کافی در خودرو خود اطمینان حاصل کنند.

وی تأکید کرد: هموطنان عزیز باید توجه داشته باشند که مسیرهای مرزن‌آباد به تهران و کرج و پردیس به سمت تهران کاملاً مسدود هستند و هیچ‌گونه تردد در این مسیرها امکان‌پذیر نیست.

رانندگان باید از مسیرهای جایگزین استفاده کرده و از ایجاد هرگونه اختلال در حرکت سایر خودروها جلوگیری کنند.

حسینی در ادامه خاطرنشان کرد: تمامی مأموران پلیس راه و پلیس راهور در سراسر کشور آماده خدمت‌رسانی به مردم هستند و برای تأمین امنیت سفرها و تسهیل تردد، در هر لحظه از سفرهای مسافران در کنار آن‌ها قرار دارند.

رئیس پلیس راهور فراجا از عموم مردم درخواست کرد: که در سفرهای خود با همکاری با پلیس، از بروز هرگونه حادثه جلوگیری کرده و سفری ایمن و بی‌دغدغه را تجربه کنند.