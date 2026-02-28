حسین کرمانپور، سخنگوی وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: از همان لحظهٔ نخستین صبح که حمله رخ داد، ستاد مدیریت بحران تشکیل شد و توصیه های لازم انجام شد. دکتر ظفرقندی از چندین بیمارستان سرکشی کردند و از مجروحان بازدید کردند. همچنین عمل جراحی‌های غیرضروری که برنامه‌ریزی شده بود، لغو شد تا بیمارستان‌ها بتوانند آمادگی لازم برای درمان مصدومان احتمالی برخوردار شوند.به لحاظ تأمین ذخایر دارویی و سرم هیچ مشکلی وجود ندارد.

وی افزود: در روزهای ماه مبارک رمضان، بسیاری تمایل دارند که خون خود را اهدا کنند؛ این کار نه تنها به نجات جان‌ها کمک می‌کند، بلکه برای اهداکنندگان نیز مفید است. همچنین در شرایط اضطراری خون مورد نیاز فراهم شود.

سخنگوی وزارت بهداشت اظهار کرد: همچنین تمام هزینه‌های مربوط به مجروحان احتمالی در بیمارستان های سراسر کشور رایگان اعلام شده است. مراکز خدمات درمانی و بهداشتی به‌ روال معمول خدمات خود را ادامه می‌دهند و مراکز خدمات شبانه روزی به صورت ۲۴ ساعت در اختیار مردم قرار خواهند گرفت.داروخانه های شبانه روزی نیز به فعالیت خود ادامه می دهند.

وی در ادامه گفت: به مردم توصیه می کنیم که خونسردی خود را حفظ کنند و در حضور کودکان هر صحبتی را نکنند، چرا که در این شرایط کودکان بسیار حساس و آسیب‌پذیر‌ند.

او اضافه کرد: علاوه بر این، به بیماران مبتلا به سرطان توصیه می‌شود که داروهای تجویزی خود را در یک بسته امن و قابل حمل نگهداری کنند تا در صورت تشدید وضعیت یا بروز اضطرار، داروها در دسترس آنان باشد. همچنین بسته کمک های اولیه و بطری آب را در شرایط بحران همراه خود داشته باشند.

کرمانپور تأکید کرد: همچنین در زمان وقوع حملات یا وقایع اضطراری، از حضور در بالکن‌ها و مکان‌های باز که خطر آسیب‌دیدگی بیشتر وجود دارد، خودداری کنید و به‌جای آن در فضاهای ایمن و محافظت‌شده، مانند ساختمان‌های مستحکم یا پناهگاه‌های طراحی‌شده، حضور داشته باشید.

وی در ادامه توضیح داد: توصیهٔ موکد دیگر این است که همان‌گونه که در دور اول رعایت شد، از مراجعهٔ غیرضروری به بیمارستان‌ها در سراسر کشور خودداری کنند، تا کادر درمان بتوانند در صورت نیاز خدمات درمانی را ارائه دهند.

سخنگوی وزارت بهداشت در پایان گفت: اورژانس ۱۱۵ کشور فعال است و در صورت بروز حادثه، می‌توانند برای امداد فراخوان شوند. همچنین سامانهٔ تلفنی ۱۹۰ به‌صورت ۲۴ ساعته برای پاسخ به سوالات و مشکلات مردم فعال است.

