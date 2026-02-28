ستاد بحران سازمان غذا و دارو اعلام کرد
استمرار فعالیت عادی داروخانهها در سراسر کشور/تضمین تامین دارو و تجهیزات پزشکی
در پی حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشور، ستاد بحران سازمان غذا و دارو در اطلاعیه ای آخرین وضعیت و اقدامات خود را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا و بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، در این اطلاعیه آمده است:
«این کمیته ضمن محکومیت قاطع حملات اخیر و تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه امنیت و تمامیت ارضی کشور، و با اتخاذ رویکردی پیشگیرانه و اطمینانبخش، مراتب اطمینانبخشی لازم را در خصوص استمرار خدمات حیاتی حوزه فراورده های سلامت بویژه دارو و تجهیزات پزشکی اعلام میدارد.
استمرار فعالیت مراکز ارائهدهنده خدمات دارویی
تمامی داروخانههای منتخب، شبانهروزی و دولتی سراسر کشور، کماکان به فعالیت عادی و شبانهروزی خود ادامه داده و آمادگی کامل جهت تأمین نیازهای دارویی هموطنان عزیز را دارند.
تضمین زنجیره تأمین و تولید
تولیدکنندگان محترم دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی و همچنین شرکتهای توزیعکننده، با حداکثر توان و مطابق با برنامهریزیهای مدون، وظایف خطیر خود را در تأمین و توزیع اقلام سلامت محور به نحو احسن ایفا مینمایند. اطمینان داده میشود که چرخه تولید و تأمین کماکان با صلابت و استحکام ادامه خواهد یافت.
ذخایر راهبردی و امنیت غذایی و دارویی
کشور از ذخایر راهبردی و استراتژیک قابل توجهی در حوزه دارو، تجهیزات پزشکی، شیر خشک و سایر فراوردههای سلامت برخوردار است که توانایی پاسخگویی به کلیه نیازهای پیشبینی شده و اضطراری کشور را دارا میباشد.
نظارت و آمادگی عملیاتی
کمیته بحران سازمان غذا و دارو به صورت ۲۴ ساعته و بدون وقفه در حال پایش مستمر وضعیت بوده و با هماهنگی کامل با سایر دستگاههای ذیربط، آمادگی لازم جهت مدیریت هرگونه اقتضاء و تأمین نیازهای ضروری جامعه را دارا است.
تأکید بر اولویت سلامت عمومی
اطمینان داریم که اولویت نخست دولت و نظام سلامت، حفظ جان، سلامت و رفاه آحاد ملت ایران است و کلیه اقدامات لازم در بالاترین سطح برای عبور از این مقطع حساس با قوت در حال اجراست.
در پایان این اطلاعیه از هموطنان گرامی خواسته با حفظ آرامش، به اخبار و اطلاعات صرفاً از طریق کانالهای رسمی و موثق اطلاعرسانی توجه نماید و ابراز امیدواری شده است با اتکا به خداوند متعال و وحدت ملی، اطمینان داریم که ملت سرافراز ایران، همچون گذشته، از این مرحله دشوار نیز سربلند و پیروز عبور خواهد کرد.»
به گزارش ایسنا، حوالی ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح شنبه - ۹ اسفند - حملات مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی به نقاطی در شهر تهران آغاز و صدای انفجارهایی در اصفهان، قم، لرستان، کرمانشاه، البرز و آذربایجان غربی نیز شنیده شد.
پدافند هوایی شهر تهران به موازات حمله مشترک رژیم اسرائیل و آمریکا، رهگیری و شلیک به اهداف متخاصم در آسمان پایتخت را آغاز کرد.
ساعتی بعد دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا در سخنانی آغاز عملیات علیه ایران را تایید و با اشاره به قدرت نظامی ایران، اذعان کرد: «ممکن است تلفات داشته باشیم که اغلب در جنگ رخ میدهد.»
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم با انتشار اطلاعیههایی از «آغاز موج حملات گسترده موشکی و پهپادی ایران به سرزمینهای اشغالی»، مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین و سایر پایگاههای آمریکا در قطر، امارات خبر داد.
رسانههای عربی و عبری نیز در گزارشهایی از انجام حداقل دو موج حملات از سوی ایران به سمت تلآویو و شهرهای اطرافش خبر دادهاند.