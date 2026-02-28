۶۰ شهید خردسال و ۸۰ مصدوم در اصابت موشک دشمن به مدرسه میناب

به گزارش ایلنا، حسین کرمان‌پور در شبکه اجتماعی "X" نوشت:« متاسفانه تلخ‌ترین خبر از ابتدای جنگ ۱۲ روزه تا امروز رقم خورد. اصابت موشک دشمن به یک مدرسه ابتدایی دخترانه! در میناب. ۶۰ شهید خردسال، ۸۰ مصدوم و خدا می‌داند جسد چند کودک دیگر را از زیر آوار بیرون خواهند آورد. خدایا به خانواده‌های آنها صبوری عطا کن.»