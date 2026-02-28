رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد

۶۰ شهید خردسال و ۸۰ مصدوم در اصابت موشک دشمن به مدرسه میناب

۶۰ شهید خردسال و ۸۰ مصدوم در اصابت موشک دشمن به مدرسه میناب
رییس مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت آخرین وضعیت مجروحان و جانباختگان مدرسه میناب را تشریح کرد.

به گزارش ایلنا، حسین کرمان‌پور در شبکه اجتماعی "X" نوشت:« متاسفانه تلخ‌ترین خبر از ابتدای جنگ ۱۲ روزه تا امروز رقم خورد. اصابت موشک دشمن به یک مدرسه ابتدایی دخترانه! در میناب. ۶۰ شهید خردسال، ۸۰ مصدوم و خدا می‌داند جسد چند کودک دیگر را از زیر آوار بیرون خواهند آورد. خدایا به خانواده‌های آنها صبوری عطا کن.»

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

