رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد
۶۰ شهید خردسال و ۸۰ مصدوم در اصابت موشک دشمن به مدرسه میناب
رییس مرکز روابطعمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت آخرین وضعیت مجروحان و جانباختگان مدرسه میناب را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا، حسین کرمانپور در شبکه اجتماعی "X" نوشت:« متاسفانه تلخترین خبر از ابتدای جنگ ۱۲ روزه تا امروز رقم خورد. اصابت موشک دشمن به یک مدرسه ابتدایی دخترانه! در میناب. ۶۰ شهید خردسال، ۸۰ مصدوم و خدا میداند جسد چند کودک دیگر را از زیر آوار بیرون خواهند آورد. خدایا به خانوادههای آنها صبوری عطا کن.»