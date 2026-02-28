وزش باد و کاهش دما در تهران
اداره کل هواشناسی استان تهران از وزش باد شدید تا خیلی شدید و کاهش نسبتا محسوس دما در استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسیهای نقشههای پیشیابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران کمی ابری تا نیمه ابری گاهی همراه با وزش باد و افزایش ابر پیشبینی میشود.
طی امروز و فردا (۹ و۱۰ اسفند) در سطح استان در بعضی ساعتها وزش باد نسبتا شدید تا شدید و در نیمه جنوبی و غربی در بعضی ساعتها وزش باد شدید گاهی خیلی شدید با احتمال گرد و خاک مورد انتظار است.
از امروز تا سهشنبه (۹ تا ۱۲ اسفند) با عبور سامانه بارشی به تناوب بهویژه در نیمه شمالی استان افزایش ابر در بعضی ساعتها وقوع بارشهای رگباری گاهی همراه با رعد و برق، در ارتفاعات بالادست بارش برف و کولاک و در مناطق مستعد با احتمال بارش تگرگ پیشبینی میشود.
از امشب کاهش نسبتا محسوس دما در سطح استان مورد انتظار است. برای چهارشنبه (۱۳ اسفند) آسمانی صاف تا قسمتی ابری گاهی همراه با وزش باد و روند تدریجی افزایش دما پیشبینی میشود.
آسمان تهران فردا (۱۰ اسفندماه) کمی ابری تا قسمتی ابری و وزش باد گاهی وزش باد شدید با حداقل و حداکثر دمای ۵ و ۱۵ درجه سانتیگراد و دوشنبه (۱۱ اسفند) کمی ابری تا نیمه ابری و وزش باد گاهی افزایش باد و رگبار و رعدوبرق با حداقل دمای ۴ و حداکثر دمای ۱۴ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.