به گزارش ایلنا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای ضمن تاکید بر لزوم حفظ همبستگی ملی و تاب‌آوری اجتماعی برای مقابله با تهدید از آمادگی و استمرار خدمت‌رسانی این وزارتخانه به مردم خبر داده است.

در این اطلاعیه با تصریح بر بسیج همه امکانات این وزارتخانه برای تداوم خدمت‌رسانی به مردم، وزارت تعاون از پایش و ایمن‌سازی سامانه‌های خدمت‌رسان به مردم اطلاع داده است.

در ادامۀ این اطلاعیه، آماده‌باش و خدمت‌رسانی سامانه‌های مشاورۀ تلفنی (۱۴۸۰ و ۱۲۳) سازمان بهزیستی به عموم مردم به صورت شبانه‌روزی و رایگان مورد تأکید قرار گرفته است.

در پایان این اطلاعیه آمده است: همان‌گونه که ملت شریف و سربلند ایران در روزهای سخت تجاوز رژیم صهیونیستی در خرداد و تیر سال جاری نشان داد، همبستگی و انسجام مهم‌ترین سلاح مقاومت است. در تجاوز اخیر نیز با حفظ همبستگی مطامع دشمنان این مرزوبوم را ناکام خواهد گذاشت و دولت نیز با تمام ظرفیت و ابزارهای خود ارائه خدمت به مردم و تقویت رابطۀ جامعه و دولت را سرلوحۀ برنامه‌های خود قرار داده و خواهد داد.

