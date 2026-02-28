خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازدید میدانی وزیر بهداشت از وضعیت بیمارستان های تهران

کد خبر : 1757041
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صبح امروز بلافاصله پس از حملات ناجوانمردانه دشمن، از بیمارستان‌های پایتخت و نحوه ارائه خدمات درمانی به مجروحان بازدید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از وبدا،  ظفرقندی در تماس‌های جداگانه‌ای با روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی، ضمن خداقوت به کادر سلامت، توصیه‌های لازم را ارائه داد. 

کادر سلامت نیز همچون دیگر بحرانها و جنگ ۱۲ روزه با قوت و قدرت برای خدمت‌رسانی به مردم عزیز کشورمان، اعلام آمادگی کردند. 

گفتنی است، دشمن صهیونیستی  صبح امروز برخی از نقاط مرکزی تهران را مورد اصابت موشک قرار داد. 

وزارت بهداشت بلافاصله طی اطلاعیه‌های نخست و دوم خود ضمن فراخواندن هموطنان غیور کشورمان به آرامش و خونسردی توصیه‌های امدادی و درمانی را به صورت مفصل منتشر کرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل