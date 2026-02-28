بازدید میدانی وزیر بهداشت از وضعیت بیمارستان های تهران
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صبح امروز بلافاصله پس از حملات ناجوانمردانه دشمن، از بیمارستانهای پایتخت و نحوه ارائه خدمات درمانی به مجروحان بازدید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، ظفرقندی در تماسهای جداگانهای با روسای دانشگاههای علوم پزشکی، ضمن خداقوت به کادر سلامت، توصیههای لازم را ارائه داد.
کادر سلامت نیز همچون دیگر بحرانها و جنگ ۱۲ روزه با قوت و قدرت برای خدمترسانی به مردم عزیز کشورمان، اعلام آمادگی کردند.
گفتنی است، دشمن صهیونیستی صبح امروز برخی از نقاط مرکزی تهران را مورد اصابت موشک قرار داد.
وزارت بهداشت بلافاصله طی اطلاعیههای نخست و دوم خود ضمن فراخواندن هموطنان غیور کشورمان به آرامش و خونسردی توصیههای امدادی و درمانی را به صورت مفصل منتشر کرده است.