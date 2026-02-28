به گزارش ایلنا، در اطلاعیه شماره ۲ جمعیت هلال احمر آمده است:

۱- تمامی تیم‌های واکنش سریع جمعیت هلال احمر در نقاط مورد اصابت قرار گرفته مستقر شده‌اند.

۲- تیم‌های جست‌وجو و نجات با تجهیزات کامل مربوط به امدادرسانی و آواربرداری در حال ارائه خدمات به آسیب دیدگان در مناطق مورد هدف قرار گرفته هستند.

۳- داوطلبان جمعیت هلال احمر در حالت آماده باش بوده و در صورت نیاز، به پایگاه‌های جمعیت هلال احمر فراخوان می‌شوند.

۴- داروخانه‌های هلال احمر در سراسر کشور فعال بوده و به ارائه خدمات خود ادامه می‌دهند.

۵- مرکز عملیات اضطراری جمعیت هلال احمر فعال شده و در حال رصد و پایش خدمات سراسری هلال احمر در مناطق مختلف کشور است.

در این اطلاعیه از هموطنان تقاضا شده که توصیه‌های ایمنی زیر را جدی بگیرند:

* کیف کمک‌های اولیه و کیف بحران را آماده کنید و در دسترس داشته باشید. (اسناد مهم، جیره خشک غذایی برای ۷۲ ساعت، آب معدنی، رادیوی جیبی باتری‌خور به همراه باتری اضافه و…)

* فاصله ۱۰۰ متری از محل‌های مورد اصابت را رعایت کنید.

* از هرگونه انتشار اخبار جعلی و غیر موثق خودداری کنید.

در اطلاعیه شماره ۲ هلال احمر تاکید شده که اخبار تکمیلی مربوط به امدادرسانی را تنها از کانال‌های رسمی هلال‌احمر پیگیری کنید.

