خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آماده باش کامل تیم‌های واکنش سریع، امدادی و درمانی هلال احمر

کد خبر : 1757040
لینک کوتاه کپی شد.

جمعیت هلال‌احمر در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که با توجه به شرایط اضطراری کشور، تمام تیم‌های واکنش سریع این جمعیت، امکانات لجستیکی، امدادی، درمانی و داروخانه‌های هلال‌احمر در حال فعالیت و آماده‌باش هستند.

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه شماره ۲ جمعیت هلال احمر آمده است: 

۱- تمامی تیم‌های واکنش سریع جمعیت هلال احمر در نقاط مورد اصابت قرار گرفته مستقر شده‌اند. 

۲- تیم‌های جست‌وجو و نجات با تجهیزات کامل مربوط به امدادرسانی و آواربرداری در حال ارائه خدمات به آسیب دیدگان در مناطق مورد هدف قرار گرفته هستند. 

۳- داوطلبان جمعیت هلال احمر در حالت آماده باش بوده و در صورت نیاز، به پایگاه‌های جمعیت هلال احمر فراخوان می‌شوند. 

۴- داروخانه‌های هلال احمر در سراسر کشور فعال بوده و به ارائه خدمات خود ادامه می‌دهند. 

۵- مرکز عملیات اضطراری جمعیت هلال احمر فعال شده و در حال رصد و پایش خدمات سراسری هلال احمر در مناطق مختلف کشور است. 

در این اطلاعیه از هموطنان تقاضا شده که توصیه‌های ایمنی زیر را جدی بگیرند: 

* کیف کمک‌های اولیه و کیف بحران را آماده کنید و در دسترس داشته باشید. (اسناد مهم، جیره خشک غذایی برای ۷۲ ساعت، آب معدنی، رادیوی جیبی باتری‌خور به همراه باتری اضافه و…) 

* فاصله ۱۰۰ متری از محل‌های مورد اصابت را رعایت کنید. 

* از هرگونه انتشار اخبار جعلی و غیر موثق خودداری کنید. 

در اطلاعیه شماره ۲ هلال احمر تاکید شده که اخبار تکمیلی مربوط به امدادرسانی را تنها از کانال‌های رسمی هلال‌احمر پیگیری کنید.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل