سفرهای عمره و عتبات هوایی تا اطلاع ثانوی لغو شد
سازمان حج و زیارت اعلام کرد که در پی حملهی رژیمهای صهیونیستی و امریکایی به کشورمان، سفرهای عمره مفرده و عتبات عالیات هوایی موقتا لغو میشود.
به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاعرسانی حج و زیارت؛ با توجه به حمله ددمنشانه رژیم صهیونی و از طرفی بنابر اعلام سازمان هواپیمایی کشوری مبنی بر بسته شدن آسمان کشورمان به صورت موقت، تمامی سفرهای عمره و عتبات فعلا لغو گردید.
سازمان حج و زیارت ضمن محکوم کردن این تجاوز آشکار و ددمنشانه اعلام کرد که تمامی اعزامهای هوایی به عتبات عالیات و عمره مفرده، موقتا انجام نمیشود. اعزامهای زمینی عتبات مطابق برنامه انجام خواهد گرفت.
برهمین اساس تمام متقاضیانی که قرار بود به صورت هوایی به عمره و عتبات عالیات اعزام شوند از عزیمت به ایستگاههای پروازی خودداری کنند.
همچنین خاطرنشان میگردد برنامه ریزی لازم جهت بازگشت زائرانی که هم اکنون در عربستان و عراق حضور دارند در حال انجام میباشد، بنابراین خانوادههای عزیزانی که زائران آنها در سرزمین وحی و عتبات عالیات حضور دارند، به هیچ عنوان نگرانی نداشته باشند و تمهیدات لازم برای بازگشت سلامت این زائران به میهن اسلامی اندیشیده شده است.
سازمان حج و زیارت در پایان اعلام کرد که اخبار و اطلاعات لازم درخصوص سفرها را از طریق دفاتر حج و زیارت استانها، سایت رسمی به آدرس www.haj.ir و کانالهای اطلاعرسانی در پیام رسان بله @haj_ir_iran دنبال کنند.