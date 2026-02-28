استفاده از مترو و اتوبوس در تهران رایگان شد

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران اعلام کرد: امروز به دلیل شرایط خاص ترددی که بابت تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا ایجاد شده، حمل و نقل عمومی تهران رایگان شد.

️به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران، محسن هرمزی گفت: صبح امروز شنبه ۹اسفند رژیم صهیونیستی و آمریکا حملات خود را علیه مردم ایران آغاز کردند و موجب تشدید ترددهای مردم در ساعات مختلفی از روز شدند. 

️به گفته هرمزی، شرایط ترددی تهران موجب شد تصمیم گرفته شود استفاده از ناوگان اتوبوس و شبکه متروی تهران رایگان شود.

