به گزارش ایلنا، عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران ضمن محکومیت حملات آمریکایی-صهیونیستی به خاک ایران از آمادگی کامل شهرداری تهران در خدمت‌رسانی به مردم خبر داد.

محمدخانی اظهار داشت: ذخایر مواد غذایی برای میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های شهروند به قدر نیاز شهروندان وجود دارد و جای هیچ‌گونه نگرانی نیست.

وی درباره ساعات کاری میادین میوه و تره‌بار گفت: میادین بدون وقفه از ساعت ۸ صبح تا پایان ساعات کاری (ساعت ۱۹) درحال خدمت‌رسانی هستند.

سخنگوی شهرداری همچنین از فعالیت کلیه فروشگاه‌های شهروند تا ساعت۱۹ خبر داد.

محمدخانی درباره حمل و نقل عمومی نیز متذکر شد: مترو تهران طبق اعلام قبلی، از امروز ۹ اسفند تا ساعت ۲۴ خدمات‌رسانی خواهد داشت. حرکت آخرین قطارها ساعت ۲۳ از ایستگاه‌های مبدا خطوط حرکت خواهند کرد.

وی افزود: ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران در تمامی خطوط از جمله خطوط هفت‌گانه تندرو بدون وقفه و با حداکثر ظرفیت خود مشغول جابجایی شهروندان عزیز است.

به گزارش سایت شهر، سخنگوی شهرداری تهران همچنین از آمادگی صد درصدی سازمان آتش‌نشانی برای خدمات امدادی به صورت ۲۴ساعته خبر داد.

وی در پایان تاکید کرد که شهرداری تهران همانند جنگ ۱۲ روزه در کنار مردم، نیروهای نظامی و انتظامی و بسیج خواهد بود.

انتهای پیام/