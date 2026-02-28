به گزارش ایلنا، ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره (۲۳) اعلام کرد: آن دسته از داوطلبان انتخابات شورا‌های اسلامی شهر‌ها که صلاحیت آنها در هیئت‌های نظارت استان تأیید نشده است، امروز شنبه نهم اسفند و فردا یکشنبه دهم اسفند ۱۴۰۴ می‌توانند از ساعت صبح ۸ تا ۱۶عصر، ضمن مراجعه حضوری به فرمانداری مربوطه، شکایت خود را برای بررسی در هیئت مرکزی نظارت ثبت کنند.

متن کامل اطلاعیه شماره (۲۳) ستاد انتخابات کشور به شرح زیر است:

به اطلاع داوطلبان محترم انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر‌های کشور می‌رساند.

با توجه به اتمام مهلت بررسی صلاحیت داوطلبان شورا‌های اسلامی شهر‌های کشور در هیئت نظارت استان، نتایج مربوط به بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مذکور، امروز ۱۴۰۴/۱۲/۰۹، توسط فرمانداری‌ها به داوطلبان ابلاغ می‌شود؛ لذا با عنایت به توافق ستاد انتخابات کشور و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی کشور و به منظور تسهیل فرایند بررسی صلاحیت داوطلبان در هیئت مرکزی نظارت و همچنین جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان شورای اسلامی شهرها، آن دسته از داوطلبانی که صلاحیت آنها در هیئت‌های نظارت استان مورد تایید قرار نگرفته است می‌توانند ظرف مدت «۲» روز از ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ لغایت ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ از ساعت ۸ تا ۱۶، ضمن مراجعه حضوری به فرمانداری مربوطه برای ثبت شکایت خود برای بررسی در هیئت مرکزی نظارت اقدام کنند.

به گفته رییس ستاد انتخابات مازندران ۲ هزار و ۲۲۶ نفر برای شرکت در انتخابات شورا‌های اسلامی شهر‌های استان ثبت نام کردند که از این تعداد ۲۵۱ نفر بانوان و ۱۹۷۵ نفر معادل ۸۸ درصد از آقایان هستند.

