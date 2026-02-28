دریای خزر در سه روز آینده مواج است

یکشنبه و دوشنبه علاوه بر مناطق فوق در برخی نقاط خراسان‌های شمالی، رضوی و جنوبی، کرمان و فارس، سه شنبه به‌جز آذربایجان غربی و شرقی، سیستان و بلوچستان و هرمزگان، در سایر مناطق کشور و چهارشنبه در شمال غرب، شمال شرق، شرق سواحل دریای خزر و برخی مناطق مرکزی و جنوب کشور، این شرایط تداوم خواهد داشت.

طی دو روز آینده در نوار شمالی کشور کاهش دما رخ خواهد داد. تا روز دوشنبه در شمال غرب، غرب و جنوب غرب کشور در برخی ساعات وزش باد شدید و گاهی گردوخاک پیش بینی می شود.

در سه روز آینده دریای خزر و یکشنبه خلیج فارس مواج است.

امروز آسمان تهران کمی تا نیمه ابری، در برخی ساعت‌ها وزش باد شدید و گرد و خاک با احتمال رگبار باران است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۱۸ و کمینه دمای آن به ۹ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.