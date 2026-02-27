آتشسوزی در کارخانه تولید کفش در جاده خاوران
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر تهران از وقوع آتشسوزی در یک کارخانه تولید کفش در جاده خاوران خبر داد و گفت: در این حادثه سه سوله کاملاً شعلهور شدهاند و تاکنون موردی از مصدومیت یا تلفات جانی گزارش نشده است.
به گزارش ایلنا، جلال ملکی در این خصوص اظهار کرد: ساعت ۱۶:۵۴ دقیقه آتشسوزی گسترده در یک کارخانه تولید کفش در جاده خاوران به سمت تهران بعد از قیامدشت به سامانه ۱۲۵ اعلام میشود.
وی افزود: پنج ایستگاه آتشنشانی به همراه خودرو تجهیزات بالابر و خودروهای تنفسی به محل حادثه اعزام میشوند.
ملکی ادامه داد: محل حادثه پنج سوله مواد اولیه تولید کفش بوده که سه تا از این سولهها، کاملاً شعلهور بودند و دود زیادی به هوا متصاعد شده بود و در جنوب تهران این دود قابل رویت است.
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران گفت: در حال حاضر نیروها مشغول عملیاتند و تا این لحظه نیز هیچگونه مورد مصدومیت یا تلفات جانی نداشتیم.
ملکی در جزئیات بیشتر گفت: بر اثر شدت حرارت بعضی از سقفها و دیوارها تخریب شده است. آتشنشانان همچنان با همین وضعیت مشغول ادامه دادن عملیات هستند.
وی در پایان گفت: آتش در کنترل است. از سرایت به دیگر سوله ها و بخش ها جلوگیری شد.