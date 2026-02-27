آتش‌سوزی در کارخانه تولید کفش در جاده خاوران

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران از وقوع آتش‌سوزی در یک کارخانه تولید کفش در جاده خاوران خبر داد و گفت: در این حادثه سه سوله کاملاً شعله‌ور شده‌اند و تاکنون موردی از مصدومیت یا تلفات جانی گزارش نشده است.

به گزارش ایلنا، جلال ملکی  در این خصوص اظهار کرد: ساعت ۱۶:۵۴ دقیقه آتش‌سوزی گسترده در یک کارخانه تولید کفش در جاده خاوران به سمت تهران بعد از قیامدشت به سامانه ۱۲۵ اعلام می‌شود.

 

وی افزود: پنج ایستگاه آتش‌نشانی به همراه خودرو تجهیزات بالابر و خودروهای تنفسی به محل حادثه اعزام می‌شوند.

ملکی ادامه داد: محل حادثه پنج سوله مواد اولیه تولید کفش بوده که سه تا از این سوله‌ها، کاملاً شعله‌ور بودند و دود زیادی به هوا متصاعد شده بود و در جنوب تهران این دود قابل رویت است.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران گفت: در حال حاضر نیروها مشغول عملیاتند و تا این لحظه نیز هیچ‌گونه مورد مصدومیت یا تلفات جانی نداشتیم.

ملکی در جزئیات بیشتر گفت: بر اثر شدت حرارت بعضی از  سقف‌ها و دیوارها تخریب شده است. آتش‌نشانان همچنان با همین وضعیت مشغول ادامه دادن عملیات هستند.

وی در پایان گفت: آتش در کنترل است. از سرایت به دیگر سوله ها و بخش ها جلوگیری شد.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
