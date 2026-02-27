وی افزود: پنج ایستگاه آتش‌نشانی به همراه خودرو تجهیزات بالابر و خودروهای تنفسی به محل حادثه اعزام می‌شوند.

ملکی ادامه داد: محل حادثه پنج سوله مواد اولیه تولید کفش بوده که سه تا از این سوله‌ها، کاملاً شعله‌ور بودند و دود زیادی به هوا متصاعد شده بود و در جنوب تهران این دود قابل رویت است.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران گفت: در حال حاضر نیروها مشغول عملیاتند و تا این لحظه نیز هیچ‌گونه مورد مصدومیت یا تلفات جانی نداشتیم.

ملکی در جزئیات بیشتر گفت: بر اثر شدت حرارت بعضی از سقف‌ها و دیوارها تخریب شده است. آتش‌نشانان همچنان با همین وضعیت مشغول ادامه دادن عملیات هستند.

وی در پایان گفت: آتش در کنترل است. از سرایت به دیگر سوله ها و بخش ها جلوگیری شد.