جاده چالوس یکطرفه شد/ برف و باران در محورهای ۴ استان

جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به آخرین وضعیت جوی و ترافیکی کشور تصریح کرد: در برخی از محورهای استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و کردستان بارش برف و باران گزارش شده است و رانندگان باید ضمن رعایت مقررات، با احتیاط کامل و به همراه داشتن تجهیزات زمستانی در این محورها تردد کنند.

سرهنگ محبی درباره وضعیت ترافیکی سایر محورهای پرتردد نیز گفت: ترافیک در مسیر شمال به جنوب محور کرج–چالوس سنگین است. همچنین در آزادراه پردیس–تهران حدفاصل تونل شماره ۳ تا تونل شماره ۲، آزادراه تهران–کرج محدوده وردآورد و آزادراه قزوین–کرج در محدوده پل کردان و حدفاصل پلیس‌راه مهرشهر تا امامزاده طاهر و مهرویلا تا پل فردیس، ترافیک نیمه‌سنگین در جریان است.

وی در ادامه از انسداد برخی محورهای غیرشریانی خبر داد و افزود: محورهای پونل–خلخال، هشتگرد–طالقان و پاتاوه–دهدشت تا اطلاع ثانوی مسدود هستند.

جانشین پلیس راه راهور فراجا همچنین درباره محورهای دارای انسداد فصلی خاطرنشان کرد: محورهای گنجنامه–تویسرکان، سروآباد–پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت–پادنا (رفت و برگشت) و وازک–بلده به دلیل شرایط فصلی و ملاحظات ایمنی مسدود است.

سرهنگ محبی در پایان از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کرده و از سفرهای غیرضروری به ویژه در محورهای کوهستانی خودداری کنند.