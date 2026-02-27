به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، همزمان با حضور رئیس‌جمهور در استان مازندران، آیین بهره‌برداری همزمان از پروژه‌های راهبردی دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار شد؛ مجموعه‌ای گسترده از طرح‌های تشخیصی، درمانی، بهداشتی، آموزشی و ورزشی که با اعتباری بالغ بر ۱۳۸۰۰ میلیارد ریال به ثمر نشست و فصل تازه‌ای در توسعه متوازن زیرساخت‌های سلامت استان رقم زد.

محمدصادق رضایی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران، در تشریح ابعاد این اقدام اظهار داشت: پروژه‌های افتتاح‌شده حاصل برنامه‌ریزی منسجم، اولویت‌بندی دقیق نیازهای مناطق مختلف استان و تمرکز بر تکمیل طرح‌های اثرگذار در کوتاه‌ترین زمان ممکن است. این طرح‌ها صرفاً توسعه فضاهای فیزیکی نیست، بلکه بازآرایی هدفمند شبکه سلامت استان با محور عدالت، کیفیت و دسترسی سریع مردم به خدمات حیاتی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به بهره‌برداری از چهار دستگاه سی‌تی‌اسکن پیشرفته در بیمارستان‌های جویبار، نور، محمودآباد و قائمشهر افزود: با راه‌اندازی این تجهیزات، تعداد دستگاه‌های سی‌تی‌اسکن استان از ۱۷ به ۲۱ دستگاه افزایش یافت و امکان تشخیص سریع بیماران اورژانسی در شهرستان‌ها فراهم شد؛ اقدامی مؤثر در کاهش زمان طلایی درمان و ارتقاء ایمنی بیماران.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران همچنین از عملیاتی شدن دستگاه پیشرفته PET اسکن خبر داد و تصریح کرد: این فناوری راهبردی علاوه بر تشخیص دقیق سرطان، در بیماری‌های قلبی و مغز و اعصاب نیز کاربرد دارد و از ارجاع بیماران به خارج از استان جلوگیری می‌کند؛ موضوعی که نقش مهمی در کاهش هزینه‌ها و تسهیل دسترسی بیماران دارد.

رضایی توسعه خدمات پیش‌بیمارستانی را از دیگر محورهای مهم این بسته پروژه‌ای برشمرد و گفت: با افتتاح چهار پایگاه اورژانس در بهشهر، آمل، چالوس و تنکابن، تعداد پایگاه‌های استان به ۱۰۶ پایگاه رسید و پوشش امدادی در نقاط مختلف تقویت شد.

وی همچنین از بهره‌برداری چهار مرکز جامع سلامت و دو خانه بهداشت، افتتاح بخش‌های تخصصی CCU، تالاسمی و کلینیک تخصصی در محمودآباد و راه‌اندازی بخش دیالیز در فریدونکنار خبر داد و افزود: این پروژه‌ها بر اساس تحلیل شاخص‌های سلامت منطقه و با هدف کاهش ارجاعات غیرضرور به مرکز استان اجرا شده‌اند تا بیماران خدمات تخصصی را در محل سکونت خود دریافت کنند.

رئیس دانشگاه در ادامه افتتاح دپارتمان آموزشی مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا ساری را گامی مهم در تقویت زیرساخت‌های علمی دانشگاه دانست و تأکید کرد: کیفیت خدمات سلامت آینده، وابسته به کیفیت آموزش امروز است و توسعه فضاهای آموزشی استاندارد، سرمایه‌گذاری مستقیم بر آینده نظام سلامت محسوب می‌شود.

وی همچنین بهره‌برداری از مجموعه ورزش‌های آبی دانشگاه را در راستای نگاه جامع به سلامت ارزیابی کرد و گفت: توسعه فضاهای ورزشی استاندارد در کنار خدمات درمانی، بخشی از رویکرد کلان دانشگاه برای ارتقاء کیفیت زندگی و نشاط اجتماعی است.

رضایی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه‌های گسترده با اعتباری بالغ بر ۱۳۸۰۰ میلیارد ریال نشان می‌دهد با مدیریت منسجم، هم‌افزایی درون‌سازمانی و استفاده از ظرفیت‌های استانی می‌توان طرح‌های بزرگ و اثرگذار را در مسیر خدمت به مردم به سرانجام رساند و روند توسعه پایدار نظام سلامت استان را با قدرت ادامه داد.

انتهای پیام/