انتشار اسامی محصولات آرایشی غیرمجاز
روابط عمومی سازمان غذا و دارو فهرست تازهای از فرآوردههای آرایشی فاقد مجوز و ایمنی را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد برخی از محصولات آرایشی به دلیل نداشتن مجوزهای بهداشتی و ایمنی لازم، غیرمجاز شناخته شدهاند. فهرست این محصولات به شرح زیر است:
آرایش صورت:
کرمپودر: GABRINI، GOSH، SHEGLAM
BB/CC: FARMASI، XIANGQIMEI
رژگونه: Julius، Pink Key
هایلایتر / برنزر: Pink Key
پنکک / پالت: Queen
چشم و ابرو:
KISS BEAUTY خط چشم / مداد لب / Lip Plump
ESSENCE Lash & Brow
JULIUS Eyebrow Enhancer
VDAYE ژل مژه و ابرو
DAYCELL BEAUTY ریمل
VDAY ریمل ابرو
محصولات لب:
MAGIC YOUR LIFE Lip Gloss
ROMANTIC MATTE Lip Gloss
JOUCCC Matte Lipstick
MAN ZI MIAO Tint
۳Q Beauty Lip & Cheek Tint
VIOLET مدادی
روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد مصرف این محصولات به دلیل نبود شفافیت در ترکیبات و منشأ تولید، میتواند برای سلامت مصرفکنندگان خطرآفرین باشد و این اقلام در اولویت نظارت قرار دارند.
از شهروندان خواسته شده در صورت مشاهده این محصولات در بازار، موضوع را از طریق سامانههای نظارتی به سازمان غذا و دارو یا معاونتهای غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی گزارش دهند.