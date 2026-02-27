English العربیه
انتشار اسامی محصولات آرایشی غیرمجاز

انتشار اسامی محصولات آرایشی غیرمجاز
روابط عمومی سازمان غذا و دارو فهرست تازه‌ای از فرآورده‌های آرایشی فاقد مجوز و ایمنی را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد برخی از محصولات آرایشی به دلیل نداشتن مجوزهای بهداشتی و ایمنی لازم، غیرمجاز شناخته شده‌اند. فهرست این محصولات به شرح زیر است: 

آرایش صورت: 

کرم‌پودر: GABRINI، GOSH، SHEGLAM

BB/CC: FARMASI، XIANGQIMEI

رژگونه: Julius، Pink Key

هایلایتر / برنزر: Pink Key

پنکک / پالت: Queen

چشم و ابرو: 

KISS BEAUTY خط چشم / مداد لب / Lip Plump

ESSENCE Lash & Brow

JULIUS Eyebrow Enhancer

VDAYE ژل مژه و ابرو

DAYCELL BEAUTY ریمل

VDAY ریمل ابرو

محصولات لب: 

MAGIC YOUR LIFE Lip Gloss

ROMANTIC MATTE Lip Gloss

JOUCCC Matte Lipstick

MAN ZI MIAO Tint

۳Q Beauty Lip & Cheek Tint

VIOLET مدادی

روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد مصرف این محصولات به دلیل نبود شفافیت در ترکیبات و منشأ تولید، می‌تواند برای سلامت مصرف‌کنندگان خطرآفرین باشد و این اقلام در اولویت نظارت قرار دارند. 

از شهروندان خواسته شده در صورت مشاهده این محصولات در بازار، موضوع را از طریق سامانه‌های نظارتی به سازمان غذا و دارو یا معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی گزارش دهند.

