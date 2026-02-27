به گزارش ایلنا، سرهنگ اسماعیل احسانپور رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ از وقوع ۴ فقره تصادف منجر به فوت در هفته نخست اسفند ماه در نقاط مختلف پایتخت خبر داد و گفت: در این حوادث که عمدتاً ناشی از بی‌توجهی به مقررات راهنمایی و رانندگی بوده، دو نفر عابرپیاده و دو نفر راننده جان خود را از دست داده‌اند.

وی در توضیح این حوادث در هفته‌ای که گذشت گفت: در روز سه شنبه مورخ ۵ اسفند ماه، ۲ فقره تصادف منجر به فوت در سطح شهر تهران رخ داد: اولین حادثه در ساعت ۰۱:۱۳ بامداد در خیابان نبرد به سمت غرب، قبل از خیابان ابوذر نبش بانک سرمایه اتفاق افتاد و در این تصادف راننده یک دستگاه سواری زانتیا به علت‌عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه با عابر پیاده‌ای که درحال تردد از این معبر بود، برخورد می‌کند.

وی افزود: در اثر این حادثه عابر پیاده (آقایی ۴۸ ساله) در اثر شدت ضربه و جراحات وارده در دم فوت شد و دومین تصادف فوتی روز سه شنبه، حوالی ساعت ۰۹:۵۰ در جاده کهریزک، جاده سایت (خیابان تهرانی مقدم) مقابل درب پادگان پدافند امام علی (ع) بوقوع پیوست و در این حادثه راننده یک دستگاه سواری دنا به علت‌عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مقرره (۱۱۹ کیلومتر بر ساعت) با یک دستگاه وانت نیسان و نیوجرسی‌های جداکننده وسط معبر برخورد داشته و واژگون می‌گردد که متأسفانه بر اثر شدت حادثه، راننده سواری دنا (آقایی ۴۰ ساله) در دم جان خود را از دست داد.

سرهنگ احسانپور در ادامه افزود: در روز چهارشنبه ۶ اسفند ماه نیز، ۲ فقره تصادف فوتی در پایتخت گزارش شده است، بدین ترتیب که: انحراف موتورسیکلت به علت‌عدم رعایت فاصله عرضی و برخورد آن با تریلی، تصادف اول حوالی ساعت ۱۷:۲۵ در مسیر جنوب به شمال بزرگراه صیاد شیرازی، بعد از بیمارستان گلستان زیر پل حسین آباد رخ داده است.

به گفته وی؛ در این سانحه راننده یک دستگاه موتورسیکلت به علت‌عدم رعایت فاصله عرضی و حرکت به موازات خودروها در یک خط عبوری با پهلوی راست یک دستگاه تریلی برخورد می‌کند.

در اثر این حادثه سر موتورسوار با پایه جک تریلی برخورد کرده که متاسفانه راننده آن (آقایی ۵۱ ساله) به علت شدت صدمات وارده جان خود را از دست داد.

به گفته احسانپور؛ آخرین تصادف روز چهارشنبه در ساعت ۱۹:۴۵ در شرق به غرب بزرگراه رستگاری مقدم قبل از بزرگراه امام علی (ع) روبروی شهرک رضوییه رخ داد و در این حادثه راننده یک دستگاه سواری سمند به علت‌عدم توجه به جلو و اطراف با عابر پیاده‌ای که قصد تردد غیر مجاز و غیر ایمن از این معبر را داشته برخورد می‌کند؛ که متاسفانه در اثر شدت ضربه و جراحات وارده عابر پیاده (دختر نوجوان ۱۳ساله) در دم فوت شد.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ در پایان اظهار داشت: طبق ماده ۱۶۵ آئین‌نامه راهنمایی و رانندگی، رانندگان موتورسیکلت نباید در یک خط عبور به موازات و در کنار خودروها حرکت کنند. ولی در شهر تهران متاسفانه شاهد مرگ موتورسواران زیادی ناشی از حرکت به موازات سایر خودروها هستیم که با کوچکترین تغییر مسیر یا قوس راه، جان خود را از دست می‌دهند.

انتهای پیام/