به گزارش ایلنا، علیرضا زاکانی شهردار تهران در مراسم اختتامیه جایزه ملی شهر شعر که عصر روز گذشته در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد، اظهار کرد: برگزاری این جشنواره که مستقیما با روح شهر عجین است و افتخاری است برای ایران عزیز، برای ما خادمان شهر، مایه مباهات است.

وی درباره چگونگی تکمیل این جشنواره در دوره‌های بعد توضیح داد: آنچه که برای ایجاد این جشنواره و جایزه پیشنهاد شد به بهترین نحو خلق شد و این جشنواره پیرامون شهر شعر امکانی شد برای استمرار این مسیر. بنابراین اگر بتوانیم امکانی در پایین‌ترین سطح قاعده هرم اجتماعی در سرای محلات، مدارس و دانشگاه‌ها فراهم کنیم و امکان حضور شاعران را برای نشر شعر و ادب و استعدادیابی در این حوزه ایجاد کنیم، به ادامه این مسیر کمک خواهد کرد، چرا که به حفظ هویت‌ها و ماهیت‌ها و ادب ما کمک کند.

به گزارش شهر، زاکانی ادامه داد: در نظر داریم در تهران بخشی را به سرزمین شعر و ادب اختصاص دهیم تا به عنوان کانون مراجعه در زمینه هویت و ماهیت و ادب باشد و شهرداری تهران می‌تواند جنبه‌های پشتیبانی این کار را دنبال کند.

