زاکانی اعلام کرد؛

راه‌اندازی سرزمین شعر و ادب در پایتخت

شهردار تهران با بیان اینکه در نظر داریم در تهران بخشی را به سرزمین شعر و ادب اختصاص دهیم تا به عنوان کانون مراجعه در زمینه هویت و ماهیت و ادب باشد، گفت: شهرداری تهران می‌تواند جنبه‌های پشتیبانی این کار را دنبال کند.

به گزارش ایلنا، علیرضا زاکانی شهردار تهران در مراسم اختتامیه جایزه ملی شهر شعر که عصر روز گذشته در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد، اظهار کرد: برگزاری این جشنواره که مستقیما با روح شهر عجین است و افتخاری است برای ایران عزیز، برای ما خادمان شهر، مایه مباهات است. 

وی درباره چگونگی تکمیل این جشنواره در دوره‌های بعد توضیح داد: آنچه که برای ایجاد این جشنواره و جایزه پیشنهاد شد به بهترین نحو خلق شد و این جشنواره پیرامون شهر شعر امکانی شد برای استمرار این مسیر. بنابراین اگر بتوانیم امکانی در پایین‌ترین سطح قاعده هرم اجتماعی در سرای محلات، مدارس و دانشگاه‌ها فراهم کنیم و امکان حضور شاعران را برای نشر شعر و ادب و استعدادیابی در این حوزه ایجاد کنیم، به ادامه این مسیر کمک خواهد کرد، چرا که به حفظ هویت‌ها و ماهیت‌ها و ادب ما کمک کند. 

به گزارش شهر، زاکانی ادامه داد: در نظر داریم در تهران بخشی را به سرزمین شعر و ادب اختصاص دهیم تا به عنوان کانون مراجعه در زمینه هویت و ماهیت و ادب باشد و شهرداری تهران می‌تواند جنبه‌های پشتیبانی این کار را دنبال کند.

