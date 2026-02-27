پیش بینی بارندگی برای مناطقی از شمال غرب کشور

به گزارش ایلنا، براساس پیش بینی سازمان هواشناسی امروز جمعه در استان‌های کردستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، اردبیل و گیلان شاهد بارش باران گاهی رعد و برق وزش باد شدید و در مناطق سردسیر و کوهستانی بارش برف خواهیم بود.

در مناطقی از ارتفاعات البرز و زاگرس مرکزی نیز افزایش ابر و رگبار پراکنده انتظار می‌رود.

برای جنوب و غرب آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی و شمال اردبیل هشدار نارنجی صادر شده است.

فردا شنبه در اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان و در دامنه‌های جنوبی البرز واقع در استان‌های زنجان، قزوین، البرز و تهران برخی نقاط شمال غرب و شمال فارس ابری، رگبار باران گاهی رعد و برق و در ارتفاعات بارش برف رخ خواهد داد.

