استرداد زن کلاهبردار توسط پلیس بین الملل فراجا

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ «نقی محمودی» رئیس پلیس بین‌الملل فراجا اظهار داشت: براساس اعلام مرجع قضائی، فردی به اتهام کلاهبرداری، تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.

رئیس پلیس بین الملل در تکمیل این خبر گفت: متهمه، با سوء استفاده از اعتماد دو نفر از نزدیکان خود، مبلغ ۳۲ هزار دلار را برای اخذ ویزای شنگن از آن‌ها دریافت و پس از دریافت مبالغ، متواری و به صورت غیر قانونی از کشور خارج می‌شود.

این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: پلیس بین‌الملل فراجا با استفاده از ظرفیت‌های سازمان اینترپل و هماهنگی‌های لازم با مراجع مربوطه داخلی و خارجی، علیه متهمه اعلان قرمز صادر و شناسایی این فرد به صورت ویژه در کشورهای منطقه در دستور کار قرار گرفت.

وی در ادامه افزود، پس از صدور اعلان قرمز، نامبرده به دلیل‌عدم تمدید روادید مجبور به ترک محل اقامت خود از یکی از کشورهای جنوب شرق آسیا شده و متعاقبا به همراه فرزند خردسالش راهی کشور دیگری می‌شود که با توجه به تحت تعقیب بودنش، اجازه ورود وی به کشور ثالث داده نمی‌شود. از این رو، متهمه به یکی از کشورهای همسایه جمهوری اسلامی ایران مراجعه می‌کند.

سرهنگ محمودی با اشاره به تلاش‌های بی‌وقفه صورت گرفته در پلیس بین‌الملل فراجا تصریح کرد: به موازات اقدامات بین‌المللی مبنی بر ردیابی متهمه در کشورهای احتمالی محل تردد و انعکاس اعلان قرمز صادره به مبادی ذیربط، در نهایت با بهره‌گیری از توان دیپلماسی انتظامی، متهمه در کشور همسایه دستگیر و در معیت عوامل انتظامی به کشور مسترد و تحویل مرجع قضایی مربوطه شد.

انتهای پیام/