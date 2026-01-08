تدوین اسناد راهبردی توسعه ۱۶ شهرستان استان تهران آغاز شد

به گزارش ایلنا، حسین سپهری افزود: این اسناد با رویکردی منطبق بر اسناد بالادستی، قوانین برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه کشور، آمایش سرزمین و چشم‌انداز ۲۰ساله تهیه می‌شوند.

وی تصریح کرد: در تدوین این اسناد، ظرفیت‌ها و قابلیت‌های هر شهرستان به‌طور ویژه مورد توجه قرار گرفته و گره‌ها و موانع توسعه شناسایی می‌شوند. همچنین اولویت‌های پیشران توسعه هر شهرستان با همکاری و هماهنگی صاحب‌نظران، فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی استان تعیین خواهد شد.

سپهری تأکید کرد: هدف از این اقدام، ترسیم نقشه راه جامع برای توسعه متوازن شهرستان‌های استان تهران است تا بتوان با بهره‌گیری از توانمندی‌های محلی و رفع موانع موجود، مسیر رشد و پیشرفت پایدار را هموار ساخت.

