رئیس سازمان ثبت احوال کشور عنوان کرد:
تلاش برای تسریع در روند صدور کارتهای هوشمند ملی
رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: با پیگیریها در سطح ستاد سازمان و مذاکره با دستگاههای ذیربط، روند صدور کارتهای هوشمند ملی شتاب میگیرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور، محمد جمالو معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به اهمیت دسترسی شهروندان به کارت هوشمند ملی، اظهار داشت: سازمان ثبت احوال کشور با تمرکز بر رفع موانع و بهبود فرآیندها، تسریع در صدور کارتهای هوشمند ملی را در اولویت کاری قرار داده و تلاش میکند کارت هوشمند ملی در کوتاهترین زمان ممکن به دست متقاضیان برسد.
وی افزود: در این راستا نشستهای کارشناسی و پیگیریها در سطح ستاد سازمان ثبت احوال کشور برگزار شد و موانع و مشکلات موجود در این مسیر احصاء و مقرر شد با توجه به وظایف سایر دستگاهها در تامین بدنه کارت هوشمند ملی، با برگزاری نشست با دستگاههای ذیربط، این موانع هر چه سریعتر مرتفع شود.
جمالو با اشاره به حجم بالای کارتهای چاپ شده در ادارات و مراجعه نکردن مردم برای دریافت آنها بیان داشت: با توجه به حجم بالای کارتهای هوشمند ملی رسوب شده در ادارات ثبت احوال و دفاتر پیشخوان، به ادارات کل ثبت احوال استانها ابلاغ شد تا با اطلاع رسانی مناسب از طریق رسانه ها، نسبت به تحویل هر چه سریعتر کارتهای رسوب شده اقدام کنند.