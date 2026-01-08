ثبت ۵۵۷ حادثه و ارائه ۴۴۲۸ خدمت امدادی در کشور طی یک هفته
معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلالاحمر از ثبت ۵۵۷ حادثه و ارائه چهار هزار و ۴۲۸ خدمت امدادی نیروهای عملیاتی هلال احمر به حادثهدیدگان سراسر کشور طی بازه زمانی ۱۰ تا ۱۶ دیماه ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاعرسانی جمعیت هلال احمر؛ محمدحسین کبادی، معاون عملیات سازمان امدادونجات هلالاحمر با اعلام این خبر گفت: در مجموع طی هفته گذشته ۵۵۷ حادثه در سامانه امداد و نجات کشور به ثبت رسیده است و امدادگران و نجاتگران جمعیت هلالاحمر به ۴۴۲۸ نفر خدمات امدادی ارائه کردهاند. از این تعداد، ۲۸۳ نفر به مراکز درمانی منتقل و ۳۳ نفر نیز در محل بهصورت سرپایی درمان شدهاند. همچنین برای ۳۹ نفر عملیات نجات فنی انجام شده و پیکر ۳۳ نفر از جانباختگان حوادث مختلف نیز رهاسازی شده است.
کبادی افزود: در این مدت ۸۹ نفر اسکان اضطراری یافته و ۱۳۸ نفر به مناطق امن منتقل شدهاند. همچنین ۱۲۰۹ نفر اقلام امدادی و زیستی دریافت کردهاند و دوهزار و ۶۰۴ نفر از گرفتارشدگان در برف، کولاک و سیل—شامل سرنشینان هزار و ۵۰ خودرو—توسط نیروهای عملیاتی هلالاحمر رهاسازی شدهاند.
وی با اشاره به ارائه ۱۴۹ نفر/خدمت امدادی در تجمعات انبوه و مراجعات حضوری بیان کرد: در این بخش نیز ۱۶ نفر به مراکز درمانی منتقل و ۱۱۸ نفر بهصورت سرپایی درمان شدند؛ همچنین برای پنج نفر اسکان اضطراری فراهم شد. ۱۰ نفر نیز در این شرایط اقلام امدادی دریافت کردند.
معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر درباره استانهای دارای بیشترین آمار حوادث تصریح کرد: در این بازه زمانی، استان اصفهان با ۵۳ حادثه، گلستان با ۴۶ حادثه و آذربایجان غربی با ۴۴ حادثه بیشترین سهم را داشتهاند. همچنین بیشترین تعداد مصدومان در استانهای مازندران با ۸۳ نفر، اصفهان با ۷۷ نفر و گلستان با ۷۵ نفر ثبت شده است. بیشترین مصدومان انتقالی نیز مربوط به استانهای مازندران با ۴۱ نفر، گلستان با ۳۴ نفر و اصفهان با ۳۱ نفر بوده است.
وی ادامه داد: در بخش درمان سرپایی، استانهای اصفهان و البرز هر کدام با ۷ نفر، سیستانوبلوچستان با ۶ نفر و کهگیلویهوبویراحمد با ۳ نفر در صدر قرار دارند. همچنین بیشترین شمار مصدومان و فوتیهای رهاسازیشده مربوط به استان سیستانوبلوچستان با ۱۷ نفر و استانهای خراسان جنوبی و فارس هر کدام با ۶ نفر بوده است.
کبادی با اشاره به وقوع ۳۲۱ حادثه ترافیکی در محورهای برونشهری کشور طی این مدت اظهار داشت: این حوادث منجر به انتقال ۱۹۸ مصدوم به مراکز درمانی و درمان ۱۹ نفر در محل حادثه شد. بیشترین حوادث ترافیکی در استانهای گلستان با ۳۳ حادثه، اصفهان با ۳۱ حادثه و فارس با ۲۳ حادثه ثبت شده و بیشترین مصدومان انتقالی نیز در استانهای گلستان با ۳۰ نفر، مازندران با ۲۹ نفر و اصفهان با ۱۷ نفر گزارش شده است.
وی در ادامه به حوادث جوی کشور اشاره کرد و افزود: از ۱۰ تا ۱۶ دیماه ۱۴۰۴، تعداد ۱۰۵ حادثه جوی شامل برف، کولاک، سیل و آبگرفتگی در سطح کشور رخ داده است که در جریان آن سه هزار و ۲۸۲ نفر دچار حادثه شدهاند. از این تعداد، دو هزار و ۶۰۲ نفر از گرفتارشدگان در شرایط اضطراری رهاسازی شدند و ۶۱ نفر نیز اسکان اضطراری یافتهاند.
به گفته کبادی، بیشترین حوادث جوی در استانهای آذربایجان غربی با ۱۹ حادثه، آذربایجان شرقی با ۱۵ حادثه و کردستان با ۱۳ حادثه رخ داده و بیشترین حادثهدیدگان نیز در استانهای آذربایجان غربی با یکهزار و ۷۷۱ نفر، کرمان با ۳۵۶ نفر و اردبیل با ۲۴۵ نفر ثبت شده است. همچنین در حوزه رهاسازی گرفتارشدگان برف و سیل، استان آذربایجان غربی با یکهزار و ۶۵۲ نفر، اردبیل با ۲۴۳ نفر و کردستان با ۱۹۷ نفر بیشترین آمار را به خود اختصاص دادهاند. بیشترین اسکان اضطراری ناشی از حوادث جوی نیز در استانهای سیستانوبلوچستان با ۱۵ نفر، آذربایجان غربی با ۹ نفر و خراسان جنوبی و مازندران هر کدام با ۸ نفر گزارش شده است.
معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر در پایان تأکید کرد: امدادگران و نجاتگران جمعیت هلالاحمر بهصورت شبانهروزی در آمادهباش عملیاتی هستند و تلاش میشود در کمترین زمان ممکن خدمات امدادی به حادثهدیدگان ارائه شود.