شهادت دو تن از کارکنان فراجا در لردگان

فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری از شهادت دو تن از کارکنان فراجا در راه برقراری امنیت و در جریان درگیری با اغتشاشگران در شهرستان لردگان خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری پلیس، سردار «حسین امجدیان» فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری در تشریح جزئیات این خبر افزود: استواریکم «هادی آذر» و استواریکم «مسلم مهدوی نسب» از کارکنان فراجا در راه برقراری امنیت و در جریان درگیری با اغتشاشگران در شهرستان لردگان، به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. 

فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه کارکنان فراجا در برقراری امنیت تا پای جان ایستاده‌اند شهادت این ۲ شهید مدافع امنیت را به محضر خانواده آنان و فرمانده کل قوا تبریک و تسلیت گفت.

