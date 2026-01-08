تداوم آلودگی هوا در شهرهای صنعتی
امروز و فردا در بیشتر مناطق کشور جوی پایدار و در شهرهای صنعتی بویژه کلانشهرها، افزایش غلظت آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا تداوم دارد.
به گزارش ایلنا، هشدار نارنجی آلودگی هوا برای تهران، کرج، مشهد، ارومیه، تبریز، اراک و اصفهان صادر شده است.
از اواخر وقت فردا سامانه بارشی از غرب کشور وارد میشود که بهتدریج در مناطق غربی و شمال غرب بارش برف و باران آغاز خواهد شد.
شنبه با تقویت این سامانه، در غرب، جنوب غرب، ارتفاعات زاگرس مرکزی، و برخی مناطق در شمال غرب استانهای ساحلی دریای خزر، شمال شرقی دامنه و ارتفاعات البرز بارش پیشبینی میشود.
بارش در مناطق جنوبی همراه با رعد و برق و وزش باد شدید و در مناطق کوهستانی و سردسیر بصورت برف و کاهش محسوس دما همراه خواهد بود.
فردا دمای استانهای ساحلی خزر با توجه به وزش باد جنوبی بطور نسبی افزایش مییابد.