اجرای طرح زوج و فرد در تهران، امروز پنجشنبه از درب منازل

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ اعلام کرد: با توجه به مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوا در استانداری تهران، امروز پنجشنبه ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴، طرح زوج وفرد از ۶:۳۰ صبح تا ساعت ۱۳:۳۰ از درب منازل در تهران اجرا می‌شود.

به گزارش ایلنا، سرهنگ علی اصغر شریفی گفت: امروز پلیس با خودروهایی که آخرین شماره عدد سه رقمی پلاکشان زوج است؛ برخورد و اعمال قانون می‌کند. 

وی با اشاره به وضعیت ترافیک خیابان‌ها و بزرگراه‌های حال حاضر پایتخت ادامه داد: وضعیت تردد در معابر و بزرگراه‌های پایتخت عادی و روان است؛ متاسفانه همین موضوع باعث افزایش سرعت و احتمال بروز تصادفات به دلیل بی‌احتیاطی برخی رانندگان می‌شود. 

شریفی بیان داشت: معدود رانندگانی هستند که در هنگام خلوتی معابر اقدام به سرعت و سبقت‌های غیر مجاز می‌نمایند که علاوه بر به خطر انداختن جان خود به دیگر رانندگان و شهروندان نیز آسیب می‌رسانند. 

وی در ادامه افزود: از سرعت و سبقت غیرمجاز در تمام ساعات شبانه روز در معابر خلوت پایتخت خودداری کنید. تیم‌های پلیس راهور تهران بزرگ در تمامی تقاطع ها، معابر و میادین شهر تهران به جهت کنترل سرعت‌ها و سبقت‌ها حضور دارند. همچنین علاوه بر آن مرکز هوشمند کنترل ترافیک پلیس راهور نیز نسبت به رصد آنلاین معابر و برخورد با تخلفات احتمالی اقدام می‌کند. 

شریفی گفت: پیش بینی می‌شود که از عصرگاه تا ساعات پایانی شب در برخی از خیابان‌ها شاهد افزایش حجم ترافیک باشیم. 

وی در پایان به موتورسیکلت سواران نیز توصیه کرد: مانند همیشه از موتور سواران تقاضا داریم ضمن استفاده از کلاه ایمنی و با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی با سرعت مطمئنه و آرامش خاطر در معابر پایتخت تردد کنند.

