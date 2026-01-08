مکاتبه نظام پزشکی با فرمانده کل انتظامی کشور در پی اتفاقات بیمارستان ایلام

«محمد رئیس‌زاده» رئیس سازمان نظام پزشکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در واکنش به اتفاقات پیرامون بیمارستان ایلام گفت: در پی این اتفاقات، نامه‌ای را خطاب به سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، ارسال کردیم. در آن نامه درخواست شد از ورود هرگونه عنصر غیرمرتبط، تجمع آن‌ها و همچنین تعقیب آن‌ها در مراکز درمانی جلوگیری شود.

وی ادامه داد: مرکز درمانی محل آرامش و درمان بیمار است و ورود افراد غیرمرتبط یا ایجاد تجمع، به هر دلیلی، موجب اخلال در روند درمان می‌شود. وقتی تعداد زیادی افراد، مثلاً حدود ۱۰۰ نفر، یکباره در فضای بیمارستان حضور پیدا می‌کنند، موجب اختلال می‌شود.

رئیس سازمان نظام پزشکی با قدردانی از عملکرد نیروی انتظامی گفت: ما به‌شدت قدردان زحمات نیروهای انتظامی در تأمین امنیت کشور هستیم؛ این عزیزان در این مسیر حتی شهید می‌دهند و همه ما قدردان تلاش‌های آن‌ها هستیم.

او اضافه کرد: با این حال، از فرمانده محترم فراجا درخواست کردیم تمهیداتی اندیشیده شود تا حفاظت و امنیت مراکز درمانی از ابتدا به‌گونه‌ای لحاظ شود که نه افراد غیرمرتبط وارد این فضاها شوند و نه کسی برای تعقیب افراد دیگر وارد مراکز درمانی شود.

وی تاکید کرد: وظیفه نهادهای امنیتی است که از کادر درمان حمایت کنند تا آن‌ها بتوانند بدون حاشیه و نگرانی، به وظیفه اصلی خود یعنی درمان بیماران بپردازند.

