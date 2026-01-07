تأکید وزیر علوم بر تسهیل فرایندهای نظام آموزش عالی و حذف مقررات زائد
جلسه توجیهی آغاز بهکار کارگروه تسهیل و مقرراتزدایی با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و معاونان این وزارتخانه برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، در این جلسه، وزیر علوم با تشریح رویکرد کلان وزارت در اصلاح نظام اداری، بر ضرورت بازنگری جدی در مقررات و رویههای اداری در ستاد و دانشگاهها تأکید کرد و اظهار داشت: چالش اصلی در اداره آموزش عالی، نه کمبود قوانین، بلکه انباشت مقررات و طولانی شدن فرایندهای تصمیمگیری است که کارآمدی ستاد و دانشگاهها را تحت تأثیر قرار داده است.
وی تصریح کرد: تصمیمات این کارگروه با هدف تسهیل فرآیندهای آموزشی، دانشجویی و هیات علمی و حذف مقررات زائد و دست و پا گیر است.
وی تأکید کرد در کارگروه دانشجویی باید چند دانشجو از همه مقاطع تحصیلی عضو باشند، چون ذینفعان بهتر از دیگران از مقررات زائد آگاهاند و رنج میبرند.
حسین سیمایی همچنین تأکید کرد اصل بر عدمِ صلاحیت برای وضع محدودیت است؛ در حیطه دیگران و جز در موارد ضرورت مصرح و مشخص نباید مقررهگذاری کرد. مقررات موضوعه باید شفاف باشند، با قوانین بالادستی مغایرت نداشته باشند، عطف به ماسبق نشوند و به درستی ابلاغ شوند.
در ادامه جلسه، آقای روشن مشاور عالی وزیر علوم و مسئول کارگروه مقرراتزدایی، «مقرراتزدایی» را اقدامی هدفمند در مسیر ارتقای حکمرانی آموزش عالی دانست و با تأکید بر گذار از تنظیمگری دستوری به تنظیمگری هوشمند، خواستار مشارکت فعال و مسئولانه معاونتها در شناسایی مقررات و فرایندهای زائد، ارائه پیشنهادهای مشخص برای تفویض اختیارات و همکاری مؤثر با کارگروه مقرراتزدایی شد.
همچنین مقرر شد هر ۴۵ روز یکبار گزارش اقدامات انجام شده در هر حوزه به تفکیک ارائه شود تا در صورت اقتضاء و حسب مورد لغو و یا اصلاح به وسیله مقامات صلاحیتدار از قبیل: هیئت وزیران، شورای انقلاب فرهنگی، وزیر، معاون مربوطه و... اقدام شود.