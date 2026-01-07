تأکید وزیر علوم بر تسهیل فرایندهای نظام آموزش عالی و حذف مقررات زائد

وی تصریح کرد: تصمیمات این کارگروه با هدف تسهیل فرآیندهای آموزشی، دانشجویی و هیات علمی و حذف مقررات زائد و دست و پا گیر است.

وی تأکید کرد در کارگروه دانشجویی باید چند دانشجو‌ از همه مقاطع تحصیلی عضو باشند، چون ذی‌نفعان بهتر از دیگران از مقررات زائد آگاه‌اند و رنج می‌برند.

حسین سیمایی همچنین تأکید کرد اصل بر عدمِ صلاحیت برای وضع محدودیت است؛ در حیطه دیگران و جز در موارد ضرورت مصرح و مشخص نباید مقرره‌گذاری کرد. مقررات موضوعه باید شفاف باشند، با قوانین بالادستی مغایرت نداشته باشند، عطف به ماسبق نشوند و به درستی ابلاغ شوند.

در ادامه جلسه، آقای روشن مشاور عالی وزیر علوم و مسئول کارگروه مقررات‌زدایی، «مقررات‌زدایی» را اقدامی هدفمند در مسیر ارتقای حکمرانی آموزش عالی دانست و با تأکید بر گذار از تنظیم‌گری دستوری به تنظیم‌گری هوشمند، خواستار مشارکت فعال و مسئولانه معاونت‌ها در شناسایی مقررات و فرایندهای زائد، ارائه پیشنهادهای مشخص برای تفویض اختیارات و همکاری مؤثر با کارگروه مقررات‌زدایی شد.

همچنین مقرر شد هر ۴۵ روز یک‌بار گزارش اقدامات انجام شده در هر حوزه به تفکیک ارائه شود تا در صورت اقتضاء و حسب مورد لغو و یا اصلاح به وسیله مقامات صلاحیت‌دار از قبیل: هیئت وزیران، شورای انقلاب فرهنگی، وزیر، معاون مربوطه و... اقدام شود.