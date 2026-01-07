گسترش همکاری دانشگاه آزاد و سازمان مدیریت پسماند در حوزه پژوهش و فناوری
در نشست مشترک دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، بر توسعه تعاملات دوجانبه در حوزههای آموزش شهروندی، پژوهشهای کاربردی، هوش مصنوعی و فرهنگسازی کاهش تولید پسماند و تفکیک از مبدأ تأکید شد و زمینههای انعقاد تفاهمنامههای عملیاتی میان دو مجموعه مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، در جلسه ای که امروز ۱۷ دیماه ۱۴۰۴ با حضور مدیرعامل و جمعی از معاونان و مدیران سازمان با نمایندگان دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد؛ فرجی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، به نمایندگی از ادارهکل ارتباطات اجتماعی و فراسازمانی، با اشاره به رویکرد این دانشگاه در تعامل با نهادهای عمومی و غیردولتی گفت: هدف از این ارتباطگیری، همافزایی و انجام مؤثر رسالتهای مشترک از طریق معرفی ظرفیتها و تعامل دوجانبه است.
فرجی با اشاره به تلاشهای شهید محمدمهدی طهرانچی، رئیس فقید دانشگاه آزاد اسلامی، افزود: تمرکز دانشگاه آزاد در حوزه تحقیقات، فناوری و نوآوری است و در حال حاضر ۲۳۷ مرکز تحقیقاتی در سطح کشور فعال هستند.
وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد در حوزههایی نظیر محیط زیست، هوش مصنوعی و مدیریت شیرابه ظرفیتهای گستردهای دارد، از آمادگی این دانشگاه برای انعقاد قراردادهای پژوهشی و اجرایی با سازمان مدیریت پسماند خبر داد و گفت: زمینههای همکاری مشترک فراوان است و میتوان از ظرفیت کل دانشگاههای آزاد در این مسیر بهره گرفت. فرجی همچنین آموزش شهروندی و فرهنگسازی را از محورهای مهم همکاری دانست و اعلام کرد: مدارس سما بهعنوان زیرمجموعه دانشگاه آزاد میتوانند جامعه هدف مناسبی برای ترویج آموزشهای محیطزیستی به دانش آموزان باشند.
در ادامه این دیدار، محسن قضاتلو مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند با اشاره به اجرای فاز نخست پویش «نوماند» اظهار کرد: در حوزه تفکیک از مبدأ و اقدامات رسانهای و اطلاعرسانی، استفاده از ظرفیت دانشگاهها بسیار مؤثر است.
وی محورهای این پویش را کاهش تولید پسماند، جلوگیری از رهاسازی زباله ها در معابر و انتقال پسماندهای خانگی در ساعت مقرر ۲۱ عنوان کرد و افزود: انعقاد تفاهمنامه همکاری در حوزههایی نظیر هوش مصنوعی، ارتقای سامانه AVLS و تولید تجهیزات تخصصی مدیریت پسماند از مهمترین زمینههای تعامل با دانشگاه آزاد است.
قضاتلو با تأکید بر لزوم برگزاری جلسات تخصصی و کارشناسی، استفاده از پتانسیل علمی دانشگاهیان در ساماندهی و کنترل جمعیت حیوانات مضر شهری را راهگشا دانست و تصریح کرد: سازمان مدیریت پسماند آمادگی دارد شرایط کارورزی دانشجویان دانشگاه آزاد مرتبط با حوزه محیط زیست و مدیریت پسماند را در مجموعههای تحت پوشش فراهم کند.
در پایان، محمد ناظرپناهی معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان مدیریت پسماند نیز با اشاره به اهمیت آشنایی میدانی دانشجویان با فرآیندهای اجرایی این مجموعه، بازدید از مجتمع پردازش و دفع آرادکوه و مواجهه با حجم پسماند تولیدی روزانه در پایتخت، تولید محتوای آموزشی مدیریت پسماند و نشر در فضای مجازی توسط دانشجویان، همکاری با دانشکده هنر در قالب اجرای تئاترهای آموزشی ویژه کودکان و نوجوانان و تعریف موضوعات پایاننامههای کاربردی از سوی اساتید را از دیگر محورهای همکاری مشترک میان طرفین عنوان کرد.