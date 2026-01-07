معاون وزارت بهداشت:
راهحل نبود پزشک در یک شهرستان افزایش بیضابطه ظرفیت پذیرش دانشجو نیست
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت اعلام کرد: ما برای نمایندگان مجلس احترام قائلیم و دغدغه آنان برای مردم شهرهایشان قابل درک است، اما اگر شهری پزشک ندارد، راهحل آن افزایش بیضابطه ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی نیست. این مسیر، نهتنها مشکل را حل نمیکند، بلکه به کیفیت آموزش، سلامت مردم و آینده نظام سلامت کشور آسیب جدی وارد خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مسعود حبیبی، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت روز چهارشنبه (۱۷ دی ماه) در نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه، با اشاره به روند بررسی طرح افزایش ظرفیت رشته های پزشکی اظهار کرد: در مقطعی، با همراهی سازمان نظام پزشکی، وزارت بهداشت، گروههای دانشجویی، اساتید برجسته دانشگاهها و مجلس شورای اسلامی، این طرح در مجلس تصویب نشد، اما چند ماه بعد، همان موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.
حبیبی تأکید کرد: هر زمان که از افزایش ظرفیت صحبت شد، تأکید ما این بود که به هیچ وجه نباید کیفیت آموزش کاهش پیدا کند؛ چرا که اعتبار آموزش پزشکی، سرمایهای بزرگ در نگاه مردم است و نباید دچار خدشه شود. با این حال، نهتنها مشکلات و تبعات افزایش ظرفیت ساماندهی نشده، بلکه برخی همچنان بر افزایش بیشتر آن اصرار دارند.
وی با اشاره به هشدارهای کارشناسی افزود: همانطور که گفته شده، تشخیص غلط در نظام سلامت، به معنای مرگ بیمار است؛ چه این بیمار فرزند شما باشد و چه پدر شما. این مسئله بسیار حیاتی است.
معاون وزیر بهداشت با ذکر مثالی از وضعیت دانشگاهها گفت: در یکی از دانشگاههای علوم پزشکی کشور، در شهرستانی با حدود ۵۰ هزار نفر جمعیت، تنها یک بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی وجود دارد، اما فقط در سال جاری ۱۳۰ دانشجوی پزشکی به این بیمارستان اختصاص داده شده است. روشن است که چنین زیرساختی توان آموزش بالینی این تعداد دانشجو را ندارد و این یک اشتباه راهبردی با خسارات سنگین است.
حبیبی به هزینههای سنگین افزایش ظرفیت نیز اشاره کرد و گفت: تنها برای تامین اسکان دانشجویان جدید در خوابگاه به ۴.۵ همت منابع نیاز داشتیم و حدود ۲.۵ همت برای تجهیز خوابگاهها نیاز است. هزینه تغذیه دانشجویان خوابگاهی جدید بیش از ۱۱۰۰ میلیارد تومان، تجهیزات و امکانات حدود ۲۵۰ میلیارد تومان، اماکن ورزشی حدود ۷۰۰ میلیارد تومان و هزینههای سلامت روان، حملونقل و فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی نیز منابع قابل توجهی میطلبد. در مجموع، حداقل ۱۰ همت منابع جدید فقط در حوزههای رفاهی و فرهنگی نیاز است.
وی افزود: هر دانشجوی پزشکی به خوابگاه، بیمارستان آموزشی، کلاس، استاد، آزمایشگاه و تجهیزات نیاز دارد. این در حالی است که منابع اختصاصیافته تناسبی با این افزایش ظرفیت ندارد.
