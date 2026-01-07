افزایش اسمی ۲۰ درصدی بودجه دارو و تجهیزات پزشکی در لایحه ۱۴۰۵

به گزارش ایلنا، نقی شهابی مجد با اشاره به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: افزایش پیش‌بینی‌شده برای دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک عمدتاً اسمی است و پاسخگوی فشارهای واقعی این حوزه نیست. به گفته وی، حتی افزایش ۳۰ درصدی نیز صرفاً می‌تواند بخشی از هزینه‌ها را پوشش دهد.

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو تأکید کرد: ساختار هزینه‌ای حوزه سلامت به‌گونه‌ای است که رشد محدود منابع، تأثیر عملی محسوسی بر پایداری تأمین دارو و تجهیزات پزشکی نخواهد داشت و فاصله میان اعتبارات و نیازهای واقعی همچنان پابرجاست.

بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، وی افزود: در صورت حذف ارز دولتی، هزینه‌ها به‌طور قابل توجهی افزایش می‌یابد و حتی رشد ۴۰ درصدی بودجه نیز قادر به جبران شکاف میان منابع پیش‌بینی‌شده و نیاز واقعی این حوزه نخواهد بود.

