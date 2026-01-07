خبرگزاری کار ایران
افزایش اسمی ۲۰ درصدی بودجه دارو و تجهیزات پزشکی در لایحه ۱۴۰۵

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو گفت: منابع پیش‌بینی‌شده برای دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نسبت به بودجه مصوب ۱۴۰۴ حدود ۲۰ درصد افزایش یافته، اما این رشد با واقعیت هزینه‌های حوزه سلامت همخوانی ندارد.

به گزارش ایلنا، نقی شهابی مجد با اشاره به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: افزایش پیش‌بینی‌شده برای دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک عمدتاً اسمی است و پاسخگوی فشارهای واقعی این حوزه نیست. به گفته وی، حتی افزایش ۳۰ درصدی نیز صرفاً می‌تواند بخشی از هزینه‌ها را پوشش دهد. 

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو تأکید کرد: ساختار هزینه‌ای حوزه سلامت به‌گونه‌ای است که رشد محدود منابع، تأثیر عملی محسوسی بر پایداری تأمین دارو و تجهیزات پزشکی نخواهد داشت و فاصله میان اعتبارات و نیازهای واقعی همچنان پابرجاست. 

بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، وی افزود: در صورت حذف ارز دولتی، هزینه‌ها به‌طور قابل توجهی افزایش می‌یابد و حتی رشد ۴۰ درصدی بودجه نیز قادر به جبران شکاف میان منابع پیش‌بینی‌شده و نیاز واقعی این حوزه نخواهد بود.

