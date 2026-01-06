خبرگزاری کار ایران
رفع آلودگی هوا و برقی‌سازی خودروها؛ اولویت همکاری مشترک ایران و کره جنوبی

استاندار تهران، آلودگی هوا، انرژی‌های تجدیدپذیر و برقی‌سازی خودروها و موتورسیکلت‌ها را از اولویت‌های همکاری مشترک با کره جنوبی دانست و افزود: ایجاد مرکز مطالعات مشترک در حوزه مدیریت آلودگی هوا از مطالبات جدی ماست.

به گزارش ایلنا، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، در نشست و دیدار با کیم جونپیو، سفیر کره جنوبی در جمهوری اسلامی ایران که در استانداری تهران برگزار شد، با اشاره به سابقه ۶۳ ساله روابط دو کشور اظهار کرد: این سابقه نشان‌دهنده اراده و تمایل متقابل ایران و کره جنوبی برای توسعه روابط دوجانبه است، به‌ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی که کره جنوبی از نخستین کشورهایی بود که جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت شناخت و همچنین در دوران دفاع مقدس نیز دولت کره جنوبی همکاری‌ها و کمک‌های قابل توجهی با جمهوری اسلامی ایران داشت.

 

استاندار تهران با اشاره به پیوندهای فرهنگی میان دو ملت عنوان کرد: مردم ایران علاقه‌مندی ویژه‌ای به تاریخ، فرهنگ کره جنوبی دارند و نام‌گذاری خیابان‌هایی در تهران و سئول، وجود پارک سئول و کتابخانه کره‌ای در تهران، از جمله نمادهای عینی روابط فرهنگی و دوستانه دو کشور است.

معتمدیان در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت روابط اقتصادی و تجاری دو کشور پرداخت و گفت: حجم صادرات ایران به کره جنوبی به حدود ۸۷ میلیون دلار رسیده و این در حالی است که ایران ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه صادرات محصولات کشاورزی نظیر پسته، خرما، زعفران، خاویار، محصولات معدنی و پتروشیمی دارد که بخش زیادی از این ظرفیت‌ها بالفعل نشده است.

وی افزود: از سوی دیگر، واردات ایران از کره جنوبی نیز حدود ۳۳ میلیون دلار است که متناسب با نیازهای کشور نیست و جمهوری اسلامی ایران با توجه به جایگاه ممتاز خود در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین نیاز به فناوری‌های نوین، ماشین‌آلات صنعتی، خودروهای برقی و هیبریدی و موتورسیکلت‌های برقی، علاقه‌مند به توسعه همکاری با کره جنوبی در این حوزه‌هاست.

استاندار تهران با تشریح جایگاه ویژه استان تهران تصریح کرد: تهران به عنوان پایتخت جمهوری اسلامی ایران، مرکز سیاسی، اقتصادی، اداری و فرهنگی کشور است و بیش از یک‌چهارم جمعیت کشور در این استان ساکن و بیشترین واحدهای تولیدی، شهرک‌های صنعتی، مراکز درمانی تخصصی، دانشگاه‌های معتبر و بیش از ۵۲ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان کشور در استان تهران قرار دارند و سهم تولید ناخالص داخلی تهران حدود یک‌سوم کل ناخالصی کشور است.

وی با اشاره به ویژگی‌های منحصربه‌فرد تهران گفت: استان تهران از معدود پایتخت‌های چهار فصل جهان با تنوع اقلیمی، پارک‌های ملی، مناطق حفاظت‌شده، تنوع زیستی و زیرساخت‌های پیشرفته در حوزه حمل‌ونقل و مدیریت پساب و شبکه فاضلاب است و بیش از ۹۰ درصد شبکه جمع‌آوری فاضلاب در این استان اجرا شده است.

معتمدیان با تأکید بر آمادگی استان تهران برای توسعه روابط با کره جنوبی اظهار داشت: با وجود وقفه‌ای که به دلیل شرایط جهانی و تحریم‌ها در روابط دو کشور ایجاد شده، عزم جدی برای احیاء و توسعه روابط تهران و سئول وجود دارد. در این راستا پیشنهاد می‌کنیم هیئت‌های تجاری، اقتصادی و صنفی کره جنوبی از تهران بازدید کنند و متقابلاً هیئت‌هایی از بخش خصوصی ایران، به‌ویژه از طریق اتاق بازرگانی تهران، به کره جنوبی اعزام شوند.

وی برگزاری نمایشگاه‌های مشترک در تهران و سئول را از دیگر پیشنهادات عنوان کرد و گفت: آمادگی داریم نمایشگاه‌هایی برای معرفی توانمندی‌ها و محصولات دو طرف برگزار کنیم تا شناخت متقابل افزایش یابد.

استاندار تهران همچنین آلودگی هوا، انرژی‌های تجدیدپذیر و برقی‌سازی خودروها و موتورسیکلت‌ها را از اولویت‌های همکاری مشترک دانست و افزود: ایجاد مرکز مطالعات مشترک در حوزه مدیریت آلودگی هوا، اجرای قانون هوای پاک و استفاده از ظرفیت علمی و فناوری کره جنوبی در حوزه انرژی‌های پاک از مطالبات جدی ماست.

براساس گزارش استانداری تهران، معتمدیان در پایان با خطاب قرار دادن سفیر کره جنوبی گفت: توسعه و تعمیق روابط دوجانبه، مهم‌ترین مأموریت سفراست و امیدواریم در پایان مأموریت شما، شاهد گسترش همه‌جانبه روابط سیاسی، اقتصادی و تجاری تهران و سئول باشیم. جمهوری اسلامی ایران و استان تهران آمادگی کامل برای حمایت از این مسیر و تأمین منافع متقابل دو کشور را دارند.

