اطلاعیه دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره فیلم منتشر شده از اتفاقات اطراف بیمارستان سینا
در پی طرح مطالبی درباره وقوع درگیری و استفاده از گاز اشکآور در اطراف بیمارستان سینا، بهمنظور تنویر افکار عمومی، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران اطلاعیهای را صادر کرد.
در پی طرح مطالبی درباره وقوع درگیری و استفاده از گاز اشکآور در اطراف بیمارستان سینا، بهمنظور تنویر افکار عمومی، توضیحات زیر ارائه میشود:
بیمارستان سینا در محدودهای از شهر واقع شده که از چند جهت به کوچهها و معابر فرعی متصل است و بهدلیل همین ویژگی کالبدی، هرگونه تجمع یا تنش در اطراف آن، میتواند بهسرعت به حریم بیمارستان سرایت کند خصوصاً که دیواره جدا کننده بیمارستان از کوچه و خیابان از نوع نرده فلزی است و نه دیوار حائل آجری!
بر اساس مشاهدات میدانی، در جریان اعتراضات اخیر، درگیری میان برخی معترضان و نیروهای انتظامی در معابر اطراف و در مقابل بیمارستان، از جمله در خیابان امام خمینی (ره)، رخ داده است. در فرآیند متفرقسازی جمعیت، گاز اشکآور در کوچه جنب بیمارستان بهکار رفته است.
لازم به توضیح است که در مواجهه با گاز اشکآور، واکنش طبیعی معترضین، دور کردن آن از محل تجمع است و در نتیجه، بهصورت ناخواسته، برخی از این مواد به سمت فضای بیمارستان حرکت کردهاند. بر این اساس، ادعای پرتاب عامدانه گاز اشکآور به داخل بیمارستان، با واقعیت صحنه انطباق ندارد.
با این حال، اصل بنیادین و غیرقابل خدشه آن است که بیمارستانها، بهویژه مراکز درمانی، باید همواره از حریم امن و مصون از هرگونه تنش برخوردار باشند. پیشرفتهترین و مسئولانهترین رفتار انسانی آن است که تمامی طرفهای درگیر، اعم از معترضان و نیروهای انتظامی، با مدیریت مناسب شرایط، از شکلگیری تجمع، درگیری یا هرگونه اقدام تنشزا در اطراف مراکز درمانی جلوگیری کرده و جریان اعتراضات را بهطور کامل از این فضاها دور نگه دارند.
حفظ حرمت بیمارستان، تضمینکننده سلامت بیماران، همراهان و کادر درمان است و مسئولیتی مشترک و همگانی محسوب میشود.
