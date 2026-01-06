خبرگزاری کار ایران
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان:

مجلس مشورتی جوانان تمرین حکمرانی برای نسل آینده است

معاون امور جوانان با بیان این که مجلس مشورتی جوانان با هدف شنیده شدن صدای بی‌واسطه جوانان و مشارکت آنان در تصمیم‌سازی‌های کلان کشور طراحی شده است، افزود: این مجلس فرصتی برای کارآموزی حکمرانی و تربیت مدیران آینده کشور فراهم می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری ورزش و جوانان، نشست هم‌اندیشی و سیاستگذاری مجلس مشورتی جوانان امروز سه شنبه ۱۶ دی ماه با حضور دکتر احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان و جمعی از مسئولان و مدیران وزارت ورزش و جوانان و دستگاه‌های مرتبط با امور جوانان در وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.

در این نشست، علیرضا رحیمی معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، گزارشی از روند طراحی و اجرای این مجلس ارائه کرد.

رحیمی با اشاره به ضرورت شنیده شدن صدای بی‌واسطه جوانان گفت: مجلس مشورتی جوانان با همفکری خود جوانان در کمیته‌های مختلف شکل گرفته و هدف آن مشارکت مستقیم آنان در سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی است.

وی افزود: این مجلس به عنوان بازوی مشورتی شورای عالی نوجوانان و جوانان فعالیت خواهد کرد و شأن تقنینی ندارد، اما بستری برای کارآموزی حکمرانی و انعکاس مطالبات نسل جوان در نهادهای تصمیم‌ساز کشور فراهم می‌آورد.

معاون امور جوانان با مرور تجارب مجالس دانش‌آموزی و مشاوران جوان در دولت‌های گذشته، تأکید کرد: ساختار مجلس مشورتی جوانان مشابه مجلس شورای اسلامی طراحی شده است تا جوانان در فضایی واقعی و شبیه‌سازی‌شده تمرین مسئولیت‌پذیری و مشارکت در حکمرانی داشته باشند.

رحیمی درباره ترکیب و شرایط عضویت در این مجلس توضیح داد: نمایندگان از طریق انتخابات آنلاین سراسری و شفاف برگزیده می‌شوند، عضویت افتخاری است و بازه سنی ۱۵ تا ۳۵ سال برای انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان در نظر گرفته شده است.

رحیمی با اشاره به اهمیت این سازوکار در افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی گفت: این مجلس فرصتی است تا جوانان نظرات اصلاحی و مطالبات خود را در قالبی مدنی ارائه کنند.

وی در پایان تأکید کرد: وزارت ورزش و جوانان خود را ملزم می‌داند در راستای منویات مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری، سازوکار شنیده شدن صدای جوانان را فراهم کند و این مجلس می‌تواند گامی مؤثر در ارتقای مشارکت اجتماعی و تربیت نسل آینده مدیران کشور باشد.

