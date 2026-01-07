سه برابرشدن حقوق پاکبانان هم پاسخگوی تورم نیست/ افزایش دوباره و چشمگیر دستمزدها باید در دستور کار قرار گیرد

«مهدی پیرهادی» رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرگزار ایلنا با اشاره به انتقادهای واردشده به مدیریت پسماند شهرداری تهران اظهار داشت: روش‌های اجرایی باید توسط خود شهرداری مشخص شود. مسئله اصلی اینجاست که چه روش‌هایی انتخاب شده، چگونه اجرا می‌شوند و از چه تجهیزاتی برای بهبود مدیریت پسماند شهر استفاده می‌گردد.

نمی‌توان یک نسخه واحد برای تمام تهران پیچید

وی با اشاره به لزوم بهبود وضعیت موجود افزود: شهرداری باید تجهیزات لازم را به کار گیرد تا بهبود محسوس حاصل شود. در حال حاضر نمی‌توان یک نسخه واحد برای تمام تهران پیچید؛ چرا که شرایط مناطق مختلف شهر بسیار متفاوت است.

شیوه‌های مدیریت پسماند نیز متناسب با هر منطقه طراحی و اجرا شود

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران به تفاوت بافت‌های شهری اشاره کرد و توضیح داد: برخی مناطق مانند مناطق ۹ و ۱۰، دارای بافت فرسوده، معابر تنگ و خانه‌های کوچک‌مقیاس هستند. در مقابل، منطقه‌ای مانند منطقه ۱ عمدتاً شامل خانه‌های ویلایی یا آپارتمان‌های بزرگ است. این تفاوت‌ها ایجاب می‌کند که شیوه‌های مدیریت پسماند نیز متناسب با هر منطقه طراحی و اجرا شود.

پیرهادی با بیان اینکه تکنولوژی‌های جدیدی در دنیا برای مدیریت پسماند وجود دارد، گفت: متأسفانه شهرداری تهران در ادوار گذشته، علیرغم تأکیدات شوراهای شهر، در استفاده از تکنولوژی‌های روز همواره مقاومت نشان داده است. هرچه بیشتر از فناوری‌ها و شیوه‌های نوین استفاده کنیم، وضعیت پسماند در شهر بهتر خواهد شد.

شرط تحقق شهر پاک: افزایش حقوق نیروهای خدمات شهری

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت معیشت پاکبانان پرداخت و بیان کرد: نباید نسبت به حقوق پایین برخی از پاکبانان بی‌تفاوت بود. باید به آن‌ها حقوق مناسب پرداخت شود تا در مقابل، کار باکیفیت مطالبه گردد.

پیرهادی با اشاره به افزایش حقوق پاکبانان در دوره فعلی مدیریت شهری گفت: اگرچه در این دوره حقوق پاکبانان در برخی مناطق نزدیک به سه برابر افزایش یافته، اما با توجه به تورم شدید، باز هم باید افزایش چشمگیر حقوق این عزیزان در دستور کار قرار گیرد. این افزایش هم مشکلات معیشتی آنان را کاهش می‌دهد و هم رضایت‌مندی شغلی ایجاد می‌کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با حقوق بسیار پایین، بسیاری از شهروندان ایرانی تمایلی به انجام این کار سخت ندارند. بنابراین شرایط باید به سمتی برود که حقوق پاکبانان در سال آینده افزایش چشمگیری داشته باشد تا امکان جذب نیروی کار بیشتر و باانگیزه فراهم شود.

