صبح امروز رخ داد:
درگیری لفظی در شورای شهر تهران بر سر ۷۷۰ میلیارد تومان
در پاسخ به اظهارات جعفر تشکر هاشمی، محمد آخوندی خرید تجهیزات مترو به مبلغ ۵۶ میلیون یورو را «یک و نیم برابر قیمت واقعی» خواند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از آنکه جعفر تشکر هاشمی، صحبتهای برخی اعضای شورا درباره گزارش خرید تجهیزات سیگنالینگ مترو را «فاقد واقعیت» و «ابهامآفرین» توصیف کرد، محمد آخوندی در جلسه علنی شورای شهر تهران به شرح دفاعیهای تند پرداخت. وی با رد هرگونه انگیزه سیاسی، بر حق قانونی و وظیفه نظارتی شورا برای پیگیری بندهای حسابرسی تاکید کرد.
آخوندی در صحن علنی شورای شهر تهران، با واکنش به انتقادات مطرح شده درباره پرسش از بندهای حسابرسی، گفت: ما چهار سال تمام گزارشهای حسابرسی را بررسی کردهایم. حتی مواردی که به دوره مدیریت فعلی مربوط نبود، با دقت بحث شد. حالا چگونه است که وقتی یک مورد بر اساس بند حسابرسی سوال میشود، اینگونه حساسیت ایجاد میشود؟
وی با شفافسازی موضع خود درباره شهردار سابق تهران افزود: من در یک ماه گذشته، سه بار در اینجا از آقای دکتر قالیباف به عنوان مدیر جهادی نام برده و کارهای بر زمین ماندهای که انجام دادهاند را ستودهام. پس چگونه یک سوال بر اساس گزارش حسابرسی، به ضدیت با ایشان تعبیر میشود؟
آخوندی در ادامه به موضوع خرید تجهیزات سیگنالینگ مترو اشاره کرد و گفت: قرارداد در سال ۸۸ بوده، اما تصمیم خرید در سال ۹۱ گرفته شده. مبلغ ۴۲۲ میلیون یوان معادل ۵۶ میلیون یورو، حدود یک و نیم برابر قیمت واقعی پرداخت شده است.
آخوندی مجدداً بر موضوع خرید تأکید کرد: این سیستم از ابتدا برای خط سه قابلیت استفاده نداشته و هماکنون نیز با کمتر از ۳۰ میلیون یورو میتوان همان فناوری را خریداری کرد. سوال ما این است: چرا باید حدود ۷۷۰ میلیارد تومان از بیتالمال بیاستفاده بماند؟
وی با بیان اینکه «باتری این تجهیزات نیز از بین رفته و هیچ شهری حاضر به خرید آن نشده»، خواستار تشکیل کارگروهی برای حل مسئله شد: پیشنهاد میکنیم کمیتهای متشکل از نمایندگان شورا و شهرداری تشکیل شود تا راهحلی عملی برای استفاده یا فروش این تجهیزات پیدا کند.