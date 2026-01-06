به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، علی ریاحی، رئیس بیمارستان حضرت علی بن ابی طالب (ع) رفسنجان، با اشاره به روند درمان این نوزاد اظهار داشت: در تاریخ ۱۶ آبان ۱۴۰۴، نوزادی نارس با سن حاملگی ۲۶ تا ۲۷ هفته و وزن ۷۰۰ گرم، در شرایط بسیار وخیم متولد شد که بلافاصله توسط تیم درمانی به بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان منتقل شد.

وی افزود: این نوزاد به دلیل نارس بودن شدید، با مشکلات حاد تنفسی، قلبی و گوارشی مواجه بود، اما با تلاش مستمر و شبانه‌روزی پزشکان، پرستاران مجرب و متعهد و سایر کارکنان پرتلاش بخش NICU، روند درمان به‌خوبی پیش رفت.

رئیس بیمارستان حضرت علی‌بن‌ابی‌طالب (ع) رفسنجان تصریح کرد: سرانجام این نوزاد در تاریخ ۴ دی‌ماه ۱۴۰۴، پس از ۴۸ روز مراقبت و درمان تخصصی، با افزایش وزن مناسب به ۱۵۰۰ گرم، حال عمومی بسیار خوب و بدون هیچ‌گونه عارضه قلبی، گوارشی، چشمی و تنفسی، از بیمارستان ترخیص شد.

ریاحی در پایان ضمن قدردانی از تمامی عوامل مؤثر در نجات جان این نوزاد، از پزشک معالج فوق‌تخصص نوزادان، پرستاران وظیفه‌شناس و سایر کارکنان بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان تقدیر و تشکر کرد و این موفقیت را حاصل تعهد، تخصص و کار تیمی کادر درمان دانست.

انتهای پیام/