انتقاد عضو شورا از مدیریت «رانتی» یک شرکت وابسته به شهرداری

نرجس سلیمانی در جلسه امروز شورای شهر تهران، با تبریک ولادت حضرت عیسی مسیح (ع) به شهروندان به‌ویژه جامعه ارامنه، به موضوع عملکرد شرکت‌های وابسته به شهرداری پرداخت.

وی با تفکیک میان «مؤسسه» و «شرکت» اظهار داشت: وقتی شرکتی تأسیس می‌شود، هدف اصلی آن کسب سود و فعالیت تجاری است. اما در شهرداری تهران شاهد وضعیت عجیبی هستیم؛ شرکت تجاری که ماهیتش روشن است، به افرادی سپرده می‌شود که فاقد صلاحیت تجاری هستند.

سلیمانی با اشاره به شرکت مورد نظرش توضیح داد: این شرکت روزی از بهترین‌های نوع خود در آسیا بود، اما در سال‌های اخیر به جایی رسیده که دست نیاز به سوی شهرداری دراز کرده است. از سال ۱۴۰۰ تاکنون، بودجه مصوب آن بیش از ۱۲۵۰ میلیارد تومان بوده، در حالی که درآمد عملیاتی آن در چهار سال تنها حدود ۸۵۰ میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: زیان انباشته این شرکت تا پایان سال گذشته بیش از ۲۳۰ میلیارد تومان اعلام شده و دارایی غیرجاری آن نیز حدود ۳۰۰ میلیارد تومان است. در سال جاری علاوه بر زیان انباشته، بیش از ۸۳۰ میلیارد تومان نیز بدهی جاری دارد.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه شهرداری در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲۱۰ میلیارد تومان به این شرکت یارانه داده، گفت: با این حال، جمع هزینه‌های مواد اولیه، دستمزد و سربار تولید شرکت حدود ۱۵۷ میلیارد تومان بوده است. یعنی پس از دریافت یارانه، باید حدود ۵۳ میلیارد تومان باقی می‌ماند، اما وضعیت شرکت بهبود نیافته است.

سلیمانی به تزریق دستوری منابع» به این شرکت نیز اشاره و تصریح کرد: «یک منبع درآمدی با ارزش اسمی ۲۰۰ میلیارد تومان، بدون تشریفات و با مبلغی کمی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان به این شرکت واگذار شده که این اقدام نوعی رانت و عدم‌النفع چند ده میلیاردی را به همراه داشته است.

وی در ادامه از خریدها و سفارش‌های شهرداری از این شرکت به میزان حدود ۲۰۰ میلیارد تومان نیز خبر داد و گفت: با تمام این حمایت‌ها، سود عملیاتی شرکت در سال ۱۴۰۳ تنها ۵۲ میلیارد تومان ثبت شده که حتی از باقیمانده یارانه پرداختی شهرداری کمتر است. این سود در مقایسه با نرخ تورم و نرخ سرمایه‌گذاری مستقیم، بسیار ناکافی است.

سلیمانی در پایان با اشاره به زیان انباشته ۶۹ درصدی شرکت، نتیجه‌گیری کرد: تداوم فعالیت با این سبک مدیریت رانتی و بدون درک مفاهیم مالی، پذیرفتنی نیست و نیازمند بررسی و آسیب‌شناسی جدی است.

