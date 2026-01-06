تداوم هوای آلوده در تهران

به گزارش ایلنا، شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: میانگین کیفیت هوا هم اکنون بر روی شاخص ۱۴۹ قرار گرفته و وضعیت هوا نارنجی و ناسالم است.

میانگین شاخص کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۱۳۲ و در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه قرار داشت.

از ابتدای امسال تاکنون کیفیت هوای پایتخت ۶ روز در وضعیت پاک، ۱۳۳ روز قابل قبول، ۱۲۷ روز ناسالم برای گروه‌های حساس، ۲۱ روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز در شرایط خطرناک قرار داشته است.