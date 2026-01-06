تداوم هوای آلوده در تهران
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هم اکنون در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.
به گزارش ایلنا، شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: میانگین کیفیت هوا هم اکنون بر روی شاخص ۱۴۹ قرار گرفته و وضعیت هوا نارنجی و ناسالم است.
میانگین شاخص کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۱۳۲ و در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس جامعه قرار داشت.
از ابتدای امسال تاکنون کیفیت هوای پایتخت ۶ روز در وضعیت پاک، ۱۳۳ روز قابل قبول، ۱۲۷ روز ناسالم برای گروههای حساس، ۲۱ روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز در شرایط خطرناک قرار داشته است.