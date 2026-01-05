آغاز برنامه جامع حفاظت از گونه گیاهی در معرض انقراض «بارانک لرستانی»

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، علیرضا نجیمی سرپرست دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیطزیست از اجرای برنامه جامع حفاظت، احیا و توسعه گونه گیاهی بارانک لرستانی خبر داد. این گونه نادر و بومی ایران با پراکنشی بسیار محدود، در استان لرستان شناسایی شده و براساس معیارهای اتحادیه جهانی حفاظت (IUCN) در زمره گونه‌های در معرض خطر انقراض کشور قرار دارد.

وی افزود: بارانک لرستانی با نام علمی (luristanica Sorbus) که در برخی منابع علمی جدید با نام (Hedlundia luristanica) نیز شناخته میشود، به دلیل تعداد اندک پایه‌های مادری، محدودیت شدید رویشگاه، حساسیت باال به تغییرات اقلیمی و تأثیرپذیری از عوامل انسانی و طبیعی، نیازمند اقدامات حفاظتی و احیایی مبتنی بر رویکردهای علمی است.

نجیمی افزود: این برنامه با هدف تبیین و معرفی جایگاه ویژه بارانک لرستانی در تنوع زیستی ایران و توجه به اهمیت حفاظت از این گونه طراحی شده است. از دیگر اهداف این طرح میتوان به تضمین بقای بلندمدت گونه، صیانت از ذخایر ژنتیکی، توسعه و تقویت جمعیت‌های طبیعی و کاهش ریسک انقراض در زیست بوم زاگرس اشاره کرد.

سرپرست دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی در ادامه گفت: بر اساس اهداف تعیین شده در پروپوزال این طرح، شناسایی و ثبت دقیق پایه‌های مادری، پایش کامل رویشگاه‌های طبیعی، شناسایی عوامل تهدیدکننده از جمله تغییرات اقلیمی، چرای دام و سایر فشارهای انسانی و تدوین راهکارهای مدیریتی مبتنی بر داده‌های علمی و اجرای حفاظت درون زیستگاهی و برون زیستگاهی از جمله محورهای اصلی این طرح، در فاز اول اجرای آن به شمار می‌رود.

سرپرست دفترموزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی اجرای این طرح را گامی مؤثر در راستای تحقق مأموریت‌های سازمان حفاظت محیطزیست در حوزه صیانت از تنوع زیستی با نگاه ویژه در حفاظت از گونه گیاهی بومی و اندمیک و پاسداری از سرمایه‌های ژنتیکی کشور ارزیابی و بر تداوم اجرای طرح‌های حوزه گیاهی تآکید می‌کند.