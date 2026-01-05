نجات ۳ گمشده در کویر آرادان
فرمانده انتظامی شهرستان آرادان از اجرای عملیات مشترک پلیس با هلال احمر در نجات جان سه نفر از شهروندان گرفتار در یکی از کویرهای این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ یدالله گلیوری فرمانده انتظامی شهرستان آرادان گفت: به دنبال مراجعه فردی به یکی از مقرهای انتظامی، مبنی بر اینکه سه نفر از اعضای خانواده وی با خودرو به داخل کویر سیاه کوه رفته و هرگونه راه ارتباطی با آنان قطع شده است، چند اکیپ از ماموران انتظامی به همراه امدادگران هلال احمر به محل اعزام شدند.
وی افزود: تیم های عملیاتی پس از چند ساعت تلاش بی وقفه و استفاده از سامانه های موقعیت یاب و پهپادهای امدادی، موفق به شناسایی محل دقیق شهروندان گرفتار در کویر شدند.
به گزارش صدا و سیما، گلیوری ادامه داد: افراد مذکور به علت بروز نقص فنی در خودرو و گم کردن مسیر در منطقه ای دور افتاده از کویر گرفتار شده بودند، که صحیح و سالم پیدا شدند و به آغوش خانواده برگشتند.
وی افزود: همکاری بین پلیس و امدادگران هلال احمر در این حادثه، بار دیگر نشان داد، اتحاد و سرعت عمل بین دستگاه ها می تواند ناجی جان انسان ها در سخت ترین شرایط باشد.