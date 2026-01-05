نجات ۳ گمشده در کویر آرادان

به گزارش ایلنا، سرهنگ یدالله گلیوری فرمانده انتظامی شهرستان آرادان گفت: به دنبال مراجعه فردی به یکی از مقرهای انتظامی، مبنی بر اینکه سه نفر از اعضای خانواده وی با خودرو به داخل کویر سیاه کوه رفته و هرگونه راه ارتباطی با آنان قطع شده است، چند اکیپ از ماموران انتظامی به همراه امدادگران هلال احمر به محل اعزام شدند.

وی افزود: تیم های عملیاتی پس از چند ساعت تلاش بی وقفه و استفاده از سامانه های موقعیت یاب و پهپادهای امدادی، موفق به شناسایی محل دقیق شهروندان گرفتار در کویر شدند.

به گزارش صدا و سیما، گلیوری ادامه داد: افراد مذکور به علت بروز نقص فنی در خودرو و گم کردن مسیر در منطقه ای دور افتاده از کویر گرفتار شده بودند، که صحیح و سالم پیدا شدند و به آغوش خانواده برگشتند.

وی افزود: همکاری بین پلیس و امدادگران هلال احمر در این حادثه، بار دیگر نشان داد، اتحاد و سرعت عمل بین دستگاه ها می تواند ناجی جان انسان ها در سخت ترین شرایط باشد.