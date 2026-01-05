به گزارش ایلنا، اطلاعیه دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص تغییر زمان‌بندی امتحانات پایانی نیمسال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، در این اطلاعیه آمده است:

به اطلاع دانشجویان محترم می‌رساند:

به منظور اعطای فرصت بیشتر جهت آمادگی برای شرکت در امتحانات پایانی نیمسال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴، در خصوص زمان‌بندی برگزاری امتحانات مقرر شد:

امتحانات از روز شنبه ۲۰ دی ماه ۱۴۰۴، مطابق برنامه‌ریزی قبلی، برگزار خواهد شد.

امتحانات روزهای ۱۶ تا ۱۹ دی ماه به ترتیب در تاریخ‌های ۷ تا ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۴ انجام خواهد پذیرفت.

این تغییر به منظور فراهم آوردن شرایط مطلوب‌تر برای شما عزیزان در نظر گرفته شده است.

همچنین نحوه برگزاری امتحانات متعاقبا اعلام خواهد شد.

انتهای پیام/