اطلاعیه‌ دانشگاه آزاد پیرامون تغییر زمان‌بندی امتحانات/ زمان برگزاری امتحانات عقب افتاد

اطلاعیه دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص تغییر زمان‌بندی امتحانات پایانی نیمسال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد.

به گزارش ایلنا، اطلاعیه دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص تغییر زمان‌بندی امتحانات پایانی نیمسال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، در این اطلاعیه آمده است:

به اطلاع دانشجویان محترم می‌رساند:

به منظور اعطای فرصت بیشتر جهت آمادگی برای شرکت در امتحانات پایانی نیمسال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴، در خصوص زمان‌بندی برگزاری امتحانات مقرر شد:

امتحانات از روز شنبه ۲۰ دی ماه ۱۴۰۴، مطابق برنامه‌ریزی قبلی، برگزار خواهد شد.

امتحانات روزهای ۱۶ تا ۱۹ دی ماه به ترتیب در تاریخ‌های ۷ تا ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۴ انجام خواهد پذیرفت.

این تغییر به منظور فراهم آوردن شرایط مطلوب‌تر برای شما عزیزان در نظر گرفته شده است.

همچنین نحوه برگزاری امتحانات متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

