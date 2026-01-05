آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات شورای شهر تهران بر اساس نظام تناسبی

فرماندار تهران از آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهر تهران بر اساس نظام تناسبی خبر داد و گفت: با بهرهگیری از فناوریهای نوین و مشارکت فعال احزاب، این انتخابات بهصورت شفاف، دقیق و امن برگزار خواهد شد.
به گزارش ایلنا،حسین خوش اقبال از آمادگی کامل مجموعه اجرایی انتخابات خبر داد و گفت: شفافیت، سلامت و امنیت روند رأیگیری در اولویت قرار دارد.
وی با اشاره به آغاز اجرای انتخابات تناسبی در تهران بهعنوان آزمایش کشوری اضافه کرد: این رویکرد، گامی همسو با استانداردهای جهانی است و میتواند با تقویت نقش احزاب، به افزایش پایداری و پاسخگویی در مدیریت شهری منجر شود.
فرماندار تهران نقش احزاب در این فرآیند را مهم و اثرگذار دانست و افزود: قانون جدید این فرصت را ایجاد کرده است تا احزاب با پرورش و معرفی کاندیداهای توانمند، ضمن ارتقای رقابت سازنده، پس از انتخابات نیز نقش نظارتی و مسئولانه خود را ادامه دهند.
خوشاقبال همچنین استفاده از فناوریهای نوین را از مزیتهای مهم انتخابات پیشِرو عنوان کرد و گفت: ثبتنام الکترونیکی، شمارش سریع و ایمن آرا و افزایش شفافیت، با صرفهجویی در وقت و هزینه، زمینه برگزاری انتخاباتی دقیق و اعتمادآفرین را فراهم میکند.
معاون استاندار تهران با تأکید بر اینکه تمامی هماهنگیها با وزارت کشور و استانداری انجام شده است، ادامه داد: همانند دورههای گذشته، انتخابات در موعد مقرر و با آرامش و امنیت کامل برگزار خواهد شد و هیأت اجرایی پیگیر آمادهسازی همه مقدمات مورد نیاز است.
وی از همه احزاب و گروههای سیاسی فعال در تهران دعوت کرد با مشارکت حداکثری و معرفی شایستهترین نیروها، در این تجربه نوآورانه ملی پیشگام باشند و با ترغیب شهروندان به حضور گسترده، زمینه تبدیل این انتخابات به الگویی موفق برای سراسر کشور را فراهم کنند.