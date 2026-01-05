خبرگزاری کار ایران
آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات شورای شهر تهران بر اساس نظام تناسبی

فرماندار تهران از آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهر تهران بر اساس نظام تناسبی خبر داد و گفت: با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و مشارکت فعال احزاب، این انتخابات به‌صورت شفاف، دقیق و امن برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا، حسین خوش اقبال از آمادگی کامل مجموعه اجرایی انتخابات خبر داد و گفت: شفافیت، سلامت و امنیت روند رأی‌گیری در اولویت قرار دارد.
 
وی با اشاره به آغاز اجرای انتخابات تناسبی در تهران به‌عنوان آزمایش کشوری اضافه کرد: این رویکرد، گامی همسو با استاندارد‌های جهانی است و می‌تواند با تقویت نقش احزاب، به افزایش پایداری و پاسخگویی در مدیریت شهری منجر شود.
 
فرماندار تهران نقش احزاب در این فرآیند را مهم و اثرگذار دانست و افزود: قانون جدید این فرصت را ایجاد کرده است تا احزاب با پرورش و معرفی کاندیدا‌های توانمند، ضمن ارتقای رقابت سازنده، پس از انتخابات نیز نقش نظارتی و مسئولانه خود را ادامه دهند.
 
خوش‌اقبال همچنین استفاده از فناوری‌های نوین را از مزیت‌های مهم انتخابات پیش‌ِرو عنوان کرد و گفت: ثبت‌نام الکترونیکی، شمارش سریع و ایمن آرا و افزایش شفافیت، با صرفه‌جویی در وقت و هزینه، زمینه برگزاری انتخاباتی دقیق و اعتمادآفرین را فراهم می‌کند.
 
معاون استاندار تهران با تأکید بر اینکه تمامی هماهنگی‌ها با وزارت کشور و استانداری انجام شده است، ادامه داد: همانند دوره‌های گذشته، انتخابات در موعد مقرر و با آرامش و امنیت کامل برگزار خواهد شد و هیأت اجرایی پیگیر آماده‌سازی همه مقدمات مورد نیاز است.
 
وی از همه احزاب و گروه‌های سیاسی فعال در تهران دعوت کرد با مشارکت حداکثری و معرفی شایسته‌ترین نیروها، در این تجربه نوآورانه ملی پیشگام باشند و با ترغیب شهروندان به حضور گسترده، زمینه تبدیل این انتخابات به الگویی موفق برای سراسر کشور را فراهم کنند.
