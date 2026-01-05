گروگانگیری ۱۰ نفر؛ درخواست ۱۵۰ میلیون به ازای آزادی هر گروگان
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان از دستگیری اعضای باند ۴ نفره آدم ربایی و گروگانگیری در شهرستان مبارکه خبرداد و گفت: در این عملیات ۱۰ گروگان آزاد و صحیح و سالم به آغوش خانواده بازگشتند.
به گزارش ایلنا، سردار «حسین بساطی» بیان داشت: در پی مراجعه یکی از شهروندان به مأموران انتظامی پاسگاه دهسرخ شهرستان مبارکه و اعلام خبری مبنی بر این که تعدادی از افراد خانواده و نزدیکان وی توسط چند نفر به گروگان گرفته شده و متهمان به ازای آزادی هریک از آنها مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان درخواست کرده اند، موضوع با حساسیت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
جانشین فرمانده انتظامی استان ادامه داد: در این رابطه با انجام اقدامات تخصصی و اشراف اطلاعاتی، محل حضور متهمان و گروگانها در یک منزل متروکه شناسایی و با اعزام چند اکیپ از مأموران پلیسهای تخصصی و پاسگاه انتظامی به محل طی عملیاتی ضربتی و کاملا هماهنگ، ۴ گروگانگیر دستگیر شدند.
به گزارش پلیس، این مقام انتظامی تصریح کرد: در این عملیات ۱۰ گروگان که به مدت ۸ روز در زیرزمین این منزل متروکه نگهداری میشدند نجات یافته و به صورت صحیح و سالم به آغوش خانواده بازگشتند.
سردار بساطی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به دستگیری متهمان، پرونده تشکیل و افراد دستگیر شده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.