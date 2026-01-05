قاتل فراری دستگیر شد

وی ادامه داد: در تحقیقات ابتدایی پلیس آگاهی مشحص شد مردی حدودا 40 ساله مورد اصابت گلوله کلت کمری قرار گرفته و پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داده است.

کدیوریان افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام کارهای اطلاعاتی موفق به شناسایی مخفیگاه متهم به قتل که جوانی 35 ساله بود، شده و در عملیاتی نسبت به دستگیری وی اقدام کردند.

سرپرست پلیس آگاهی کرمانشاه تصریح کرد: متهم دستگیر شده در بازجویی ها به ارتکاب قتل اعتراف و انگیزه اش را درگیری ها و اختلافات قبلی عنوان کرد.

وی در پایان از تشکیل پرونده ای در این راستا و معرفی قاتل دستگیر شده به مراجع قضائی جهت سیر مراحل قانونی خبر داد.