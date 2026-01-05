قاتل فراری دستگیر شد
سرپرست پلیس آگاهی استان از دستگیری قاتل فراری 35 ساله ای خبر داد که در پی اختلافات قبلی اقدام به قتل مردی 40 ساله کرده بود.
به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ "شکراله کدیوریان " اظهار داشت: در پی اعلام یک فقره درگیری منجر به فوت در یکی از محلات شهر کرمانشاه رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: در تحقیقات ابتدایی پلیس آگاهی مشحص شد مردی حدودا 40 ساله مورد اصابت گلوله کلت کمری قرار گرفته و پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داده است.
کدیوریان افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام کارهای اطلاعاتی موفق به شناسایی مخفیگاه متهم به قتل که جوانی 35 ساله بود، شده و در عملیاتی نسبت به دستگیری وی اقدام کردند.
سرپرست پلیس آگاهی کرمانشاه تصریح کرد: متهم دستگیر شده در بازجویی ها به ارتکاب قتل اعتراف و انگیزه اش را درگیری ها و اختلافات قبلی عنوان کرد.
وی در پایان از تشکیل پرونده ای در این راستا و معرفی قاتل دستگیر شده به مراجع قضائی جهت سیر مراحل قانونی خبر داد.